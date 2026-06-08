lunes 08 de junio de 2026
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8 de junio de 2026
Cuatro implicados.

Los acusan de matar a un joven frente a su novia en Llavallol y piden que vayan a juicio

El homicidio ocurrió en octubre de 2025 en la localidad de Llavallol. El fiscal pidió que los cuatro imputados sean juzgados.

Lautaro Gómez, el joven asesinado en Llavallol.

Lautaro Gómez, el joven asesinado en Llavallol.

Hernán Colavel, Camila Díaz, Andrés González y Alexis Venencio figuran como imputados por “homicidio criminis causae” en perjuicio de Lautaro Iván Gómez, a quien habrían asesinado para robarle el auto tras haber fingido que eran policías.

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El fiscal Ricardo Silvestrini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Lomas de Zamora, solicitó que los cuatro acusados sean llevados a juicio. Ahora se espera la decisión del juez para convalidar el pedido y definir la fecha del debate.

El homicidio de Lautaro Gómez

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El crimen ocurrió el sábado 25 de octubre en el cruce de las calles Juana Azurduy y Silva, en la localidad de Llavallol. Lautaro, de 19 años, estaba con su novia en un Volkswagen Gol rojo, cuando una Chevrolet Tracker azul se les puso al lado.

En la camioneta iba un grupo de delincuentes que atacó a disparos a la pareja con el fin de robarles el auto. Uno de esos balazos impactó en la cabeza de Lautaro, quien murió poco después en el Hospital Llavallol.

Los ladrones, que lograron escapar en los dos vehículos, terminaron detenidos a raíz de un rápido operativo. Se trataba de tres hombres de 48, 40 y 27 años, y una mujer de 22.

Los investigadores establecieron que solían cometer robos simulando ser policías y que solían usar la vestimenta de las fuerzas de seguridad. De hecho, en una serie de allanamientos se incautó ropa de la Policía.

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