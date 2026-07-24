Una puericultora de Lomas lanzó su propia app web gratuita para acompañar a las mamás y a sus bebés

Ana Malara es de Lomas y cuenta con una larga trayectoria como puericultora: siempre ha sabido reinventarse. Se convirtió en influencer a través de su Instagram donde ofrece contenido sobre maternidad y ahora lanzó su propia app web gratuita para acompañar a las mamás en cada etapa de desarrollos de sus bebés.

Según contó la profesional, la nueva herramienta online es muy completa y no hace falta bajarla porque es de fácil acceso desde la pc o el celular. Hay información sobre lactancia y alimentación; enfermedades comunes; rutinas, baño y sueño; vacunas; desarrollo emocional; y mucho más.

"Se trata de una herramienta 100% gratuita para acompañar en cada etapa del desarrollo del bebé con información confiable, práctica y herramientas muy fáciles de acceder", contó la puericultora con más de 20 años de trayectoria que se dedica a acompañar a las familias desde el embarazo hasta la primera infancia, guiándolas en temas como lactancia, sueño y nutrición, entre otros temas.

Desde que creó su propia cuenta de Instagram puede interactuar con muchas mamás de todos lados y eso la incentivó a avanzar siempre un poco más. Sobre el contenido en redes afirmó que si bien hay mucho material en redes respecto a estimulación y desarrollo infantil, todo ello aparece fragmentado porque "por un lado está lo motriz, por otro el lenguaje, por otro el juego. Falta una mirada integradora".

Por eso, desde sus redes apunta a ello y la llegada de la app es fundamental para poder encontrar allí todo el contenido que la profesional ofrece de forma gratuita. Su método se basa en integrar lactancia y crianza con música. "En particular, hay muy poco desarrollo en torno a la música aplicada a la crianza de bebés, no sólo como estímulo, sino como herramienta vincular y de acompañamiento cotidiano", explicó.

La app web llegó a Lomas como un regalo

Sobre la nueva herramienta que lanzó la puericultora, lanzó: "La realidad es que la aplicación es un regalo que me hizo mi hijo mayor".

Juan Pablo García es hijo de Malara, él es informático y actualmente vive en Alemania. "Un día a la mañana estaba desayunando y de repente me manda un mensaje y me dice 'má, te mande un regalo hace click' y me re sorprendió lo que armó, además de sentirme al instante muy feliz", relató.

La puericultora de Lomas junto a su hijo que es informático y le regaló la aplicación a su mamá.

Por eso, para la profesional este lanzamiento es muy especial porque nace de las manos profesionales de su propio hijo que desde la distancia pensó en este regalo para ella, pero que hoy ya es una herramienta gratuita para todas las mamás que la necesiten. "Lo primero que me dijo mi hijo es que es una herramienta fantástica porque no la tenés que descargar, no te ocupa espacio, sólo haces click en el enlace e interactúas con lo que quieras, con lo que necesites o te interese de esos temas", detalló.

Además, como el tema de la música es fundamental dentro del método que ofrece Malara, desde la app se puede acceder fácilmente al canal de YouTube directo y gratuitamente para escuchar y enseñar a través del contenido musical o simplemente utilizarlo para jugar.

Mirá cómo acceder a la aplicación gratuita