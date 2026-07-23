jueves 23 de julio de 2026
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23 de julio de 2026
Ambiente.

Transforman basurales de Lomas en lugares de encuentro y recreación

El Municipio fortalece el trabajo en los barrios con operativos de limpieza, forestación, instalación de juegos, veredas y canteros.

Multiplican los operativos de limpieza y forestación en Lomas.

Multiplican los operativos de limpieza y forestación en Lomas.

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En lugares de Lomas de Zamora donde antes había suciedad y mal olor, hoy el paisaje es completamente distinto. El Municipio está fortaleciendo el trabajo en los barrios con el objetivo de eliminar basurales que generan focos de contaminación y transformarlos en nuevos espacios para los vecinos.

La calle Pronzato, entre Florida y Boulevard Santa Catalina, pasó de ser un basural a convertirse en un lugar de encuentro para la comunidad de Llavallol. "Era todo basura y lo que hicimos fue pavimentarla y parquizarla. Hacía 15 años que ese paso estaba cerrado y ahora lo recuperamos con la creación de un paseo recreativo y cultural que es muy importante para la ciudad porque nos da la posibilidad de tener un lugar fijo para hacer eventos", contó la directora del CGM Llavallol, Judith Ojeda.

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Otra acción destacada en Llavallol fue la jornada ambiental sobre la Avenida del Rey y Cuyo, donde se hicieron tareas de limpieza en el arroyo, forestación con especies nativas y ribereñas, mejoras en la iluminación, recuperación de la plazoleta y el Potrero de la Comunidad. Además, se armó una huerta comunitaria en el Centro Integral de Salud Bruno Tavano y crearon un Punto Ribereño para que las familias puedan disfrutar al aire libre.

Mientras que en Albertina también eliminaron un basural crónico para convertirlo en un lugar de encuentro y recreación para las familias. Sobre la Av. Virgen de Itatí y Pasaje Dos Arroyos desplegaron operativos de limpieza, forestación con nuevos árboles y la instalación de nuevos juegos para los chicos. Además, en la zona construyeron veredas de hormigón para mejorar la circulación junto con canteros y mesas.

Nueva edición de la Jornada de la Comunidad en Lomas de Zamora

Vecinos y familias de Santa Marta podrán sumarse a la nueva edición de la Jornada de la Comunidad que el Municipio realizará este sábado para poner en valor un espacio público.

A las 10 comenzará el encuentro sobre la calle Falucho, desde Vernet hasta Gordillo. Allí habrá arreglo y pintura del puente peatonal, recuperación de un microbasural, forestación de especies nativas y pintura de cordones. También sumarán una posta de salud y del Hospital de Animales para garantizar el acceso a servicios médicos.

La Jornada de la Comunidad es una iniciativa solidaria que llega a los distintos barrios de Lomas de Zamora con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo. La semana pasada estuvieron en el Grupo Scout Santa Teresita, de Banfield, para conmemorar sus 65 años de historia con una puesta en valor de la sede ubicada en Rodríguez Peña 1525.

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