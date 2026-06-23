martes 23 de junio de 2026
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23 de junio de 2026
Prevención.

Monitorearán los cauces y arroyos de Lomas y potenciarán limpieza

El Municipio lanzó el Plan Cuencas de la Comunidad con el objetivo de evaluar de forma permanente los niveles de escurrimiento y prever contingencias en Lomas.

Monitorearán los cauces y arroyos de Lomas y potenciarán limpieza.

Monitorearán los cauces y arroyos de Lomas y potenciarán limpieza.

Este programa técnico e institucional tiene como propósito central mejorar la calidad de vida en los barrios circundantes mediante intervenciones directas sobre la infraestructura hídrica y la preservación de los ecosistemas fluviales.

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El Municipio lanz&oacute; el Plan Cuencas de la Comunidad.

El Municipio lanzó el Plan Cuencas de la Comunidad.

Cómo será el trabajo en los cauces de Lomas

Entre las principales acciones operativas desplegadas en el marco de esta política, las cuadrillas municipales realizan:

  • Tareas sistemáticas de desobstrucción y limpieza, combinando el empleo de maquinaria pesada para remover sedimentos de gran porte con labores de limpieza manual en los sectores periféricos y de difícil acceso de los arroyos.

  • Tareas de forestación en los márgenes hídricos empleando plantas acuáticas nativas, una técnica que contribuye a la estabilización de los suelos, la oxigenación del agua y la recuperación de la biodiversidad autóctona en el entorno urbano.

  • Despliegue de campañas de concientización puerta a puerta para instruir a los vecinos sobre la correcta disposición de los residuos domiciliarios, un factor clave para evitar que los desechos obstruyan las cuencas.

El valor del programa y su impacto ambiental

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expusieron los lineamientos principales de la agencia presidida por la bióloga Agostina Pecile.

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Las aves son parte del ecosistema de m&aacute;rgenes de agua y arroyos en Lomas de Zamora.&nbsp;

Las aves son parte del ecosistema de márgenes de agua y arroyos en Lomas de Zamora.

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Se realizan tareas de forestaci&oacute;n en los m&aacute;rgenes h&iacute;dricos empleando plantas acu&aacute;ticas nativas.

Se realizan tareas de forestación en los márgenes hídricos empleando plantas acuáticas nativas.

Pusimos en marcha esta herramienta para abordar la gestión de nuestros cauces de agua, entendiendo que son una pieza central para el ordenamiento del territorio, la adaptación frente a la crisis climática y la planificación del futuro. Pusimos en marcha esta herramienta para abordar la gestión de nuestros cauces de agua, entendiendo que son una pieza central para el ordenamiento del territorio, la adaptación frente a la crisis climática y la planificación del futuro.

Por su parte, la ministra de Ambiente bonaerense destacó que “desde la complejidad del contexto que nos atraviesa, tratamos de construir, sin excusas, una comunidad que pueda desarrollarse dentro del paradigma del Buen Vivir y en ese sentido miramos a los arroyos desde una mirada ambiental pero fundamentalmente atendemos las problemáticas que conlleva la contaminación sobre nuestros cauces de agua en términos de salud y de riesgo de inundaciones”.

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Se colocan carteles de se&ntilde;alizaci&oacute;n y concientizaci&oacute;n en espacios p&uacute;blicos estrat&eacute;gicos para promover h&aacute;bitos ciudadanos responsables.

Se colocan carteles de señalización y concientización en espacios públicos estratégicos para promover hábitos ciudadanos responsables.

Instalan cestos de basura en los barrios de Lomas

Con el objetivo de proveer soluciones logísticas tangibles a las familias y desalentar la conformación de basurales a cielo abierto, el Estado local avanza en la instalación de cestos de basura domiciliarios en puntos críticos de las barriadas populares.

A su vez se colocan carteles de señalización y concientización en espacios públicos estratégicos para promover hábitos ciudadanos responsables respecto al cuidado del espacio compartido.

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Proteger los espacios verdes es fundamental para garantizar la diversidad de flora y fauna.&nbsp;

Proteger los espacios verdes es fundamental para garantizar la diversidad de flora y fauna.

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