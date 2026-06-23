Monitorearán los cauces y arroyos de Lomas y potenciarán limpieza.

Con el propósito de mejorar la capacidad de escurrimiento y la circulación hídrica en Lomas de Zamora, el Municipio lanzó el Plan Cuencas de la Comunidad, una herramienta para optimizar el saneamiento de los cursos de agua que atraviesan el distrito.

Este programa técnico e institucional tiene como propósito central mejorar la calidad de vida en los barrios circundantes mediante intervenciones directas sobre la infraestructura hídrica y la preservación de los ecosistemas fluviales.

Condena. Siete años de prisión para un menor por el crimen de un anciana en Temperley

Cómo será el trabajo en los cauces de Lomas

Entre las principales acciones operativas desplegadas en el marco de esta política, las cuadrillas municipales realizan:

Tareas sistemáticas de desobstrucción y limpieza, combinando el empleo de maquinaria pesada para remover sedimentos de gran porte con labores de limpieza manual en los sectores periféricos y de difícil acceso de los arroyos.

Tareas de forestación en los márgenes hídricos empleando plantas acuáticas nativas, una técnica que contribuye a la estabilización de los suelos, la oxigenación del agua y la recuperación de la biodiversidad autóctona en el entorno urbano.

Despliegue de campañas de concientización puerta a puerta para instruir a los vecinos sobre la correcta disposición de los residuos domiciliarios, un factor clave para evitar que los desechos obstruyan las cuencas. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Federico Otermín (@federico.otermin)

El valor del programa y su impacto ambiental

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expusieron los lineamientos principales de la agencia presidida por la bióloga Agostina Pecile.

image Las aves son parte del ecosistema de márgenes de agua y arroyos en Lomas de Zamora.

image Se realizan tareas de forestación en los márgenes hídricos empleando plantas acuáticas nativas.

Pusimos en marcha esta herramienta para abordar la gestión de nuestros cauces de agua, entendiendo que son una pieza central para el ordenamiento del territorio, la adaptación frente a la crisis climática y la planificación del futuro. Pusimos en marcha esta herramienta para abordar la gestión de nuestros cauces de agua, entendiendo que son una pieza central para el ordenamiento del territorio, la adaptación frente a la crisis climática y la planificación del futuro.

Por su parte, la ministra de Ambiente bonaerense destacó que “desde la complejidad del contexto que nos atraviesa, tratamos de construir, sin excusas, una comunidad que pueda desarrollarse dentro del paradigma del Buen Vivir y en ese sentido miramos a los arroyos desde una mirada ambiental pero fundamentalmente atendemos las problemáticas que conlleva la contaminación sobre nuestros cauces de agua en términos de salud y de riesgo de inundaciones”.

image Se colocan carteles de señalización y concientización en espacios públicos estratégicos para promover hábitos ciudadanos responsables.

Instalan cestos de basura en los barrios de Lomas

Con el objetivo de proveer soluciones logísticas tangibles a las familias y desalentar la conformación de basurales a cielo abierto, el Estado local avanza en la instalación de cestos de basura domiciliarios en puntos críticos de las barriadas populares.

A su vez se colocan carteles de señalización y concientización en espacios públicos estratégicos para promover hábitos ciudadanos responsables respecto al cuidado del espacio compartido.