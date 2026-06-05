viernes 05 de junio de 2026
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5 de junio de 2026
Higiene urbana.

En Lomas de Zamora intensifican la limpieza de calles, arroyos y espacios públicos

Todos los días hay operativos a cargo del Municipio para garantizar que los barrios estén en buenas condiciones.

Todos los días hay operativos de limpieza y saneamiento.

Todos los días hay operativos de limpieza y saneamiento.

Para mantener limpias las calles, arroyos y espacios públicos, el Municipio sigue fortaleciendo los operativos en todos los barrios de Lomas de Zamora.

Con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir los riegos de inundaciones, en el Arroyo del Rey se llevan a cabo operativos de limpieza con maquinarias, botes y también de forma manual. Las jornadas a cargo de la Secretaría de Ambiente se complementan con forestación de árboles nativos en las zonas aledañas y recorridas puerta a puerta para hablar con los vecinos sobre las problemáticas socioambientales.

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Muchas jornadas de limpieza se complementan con forestación de árboles nativos.

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Por su parte, en el Arroyo Santa Catalina planifican tareas con maquinaria pesada para la remoción de sedimentos y obstrucciones de gran porte junto con limpieza manual en los sectores de difícil acceso. Las acciones en conjunto con cooperativas de trabajo incluyen recorridas por los barrios cercanos para conversar con los vecinos sobre la importancia de una correcta disposición de los residuos domiciliarios para evitar que terminen en los márgenes o el interior de los arroyos. Además, se instalaron nuevos cestos de basura.

En todos los barrios de Lomas también se encargan de la limpieza de desagües, sumideros y bocas de tormenta con el objetivo de mejorar los drenajes y prevenir anegamientos durante los días de fuertes lluvias.

Más acciones para garantizar la limpieza en Lomas de Zamora

A lo largo de toda la ciudad se realizan operativos de recolección de residuos, corte de pasto, barrido y levantamientos de ramas, montículos y escombros a través de un despliegue que abarca calles, avenidas, veredas, plazas y estaciones de tren.

La basura es el principal foco de enfermedades y proliferación de plagas. También genera malos olores, impide la circulación y contamina los espacios públicos. Es por eso que, una de las medidas impulsadas por el Municipio es que la basura de los domicilios se debe sacar de domingo a viernes, de 19 a 21, con el fin de reducir los niveles de contaminación ambiental y sanitaria en las calles.

El Municipio tiene una flota compuesta por camiones volcadores, retroexcavadoras, minicargadoras, hidroelevadores, desobstructores, motoniveladoras, camiones atmosféricos, aspiradoras y trituradoras de hojas, entre otras máquinas y herramientas que permiten aumentar la capacidad operativa y llegar a más puntos de la ciudad con mayor frecuencia y eficiencia.

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Los operativos de limpieza llegan a todos los barrios.

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