"Cazafamosos" llega este viernes a Cultura del Sur de Temperley

En Cultura del Sur de Temperley , Meeks 1066 , el viernes a las 16 sale a escena “Cazafamosos”, una obra de teatro para los más bajitos y para toda la familia. Además el espacio presenta otras propuestas para las vacaciones de invierno.

En la obra, tras la desaparición de Piki, el perro youtuber más famoso del mundo, Leiru decide idear un plan macabro para ser el único famoso, pues ese, es su máximo objetivo en la vida.

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Ayudado por su empleada Alebana y una máscara escalofriante, se disfraza del misterioso Cazafamosos y logra amenazar virtualmente a todos los famosos vigentes. Por otro lado, Alimac, la dueña de Piki, desesperada por recuperar la fama que perdió junto con su perro, manda a su empleada Aiam a buscarlo por cielo y tierra.

Pero las sorpresas no dejarán de acontecer… ¿Quién es el nuevo famoso Uriel? ¿Por qué los medios solo hablan de él?. Entre sueños postergados, pantallas alienantes y una cultura virtual de identidad incierta transcurre esta comedia… “Caza-famosos” ¿PIKI... Dónde estás?

Otra propuesta en Cultura del Sur.

Otras propuestas en Cultura del Sur

El sábado a las 19 tendrá lugar la muestra acrobacia y danza aérea de los alumnos de los Talleres de Cultura del Sur en un espectáculo para toda la familia.

Mientras que también sábado, a las 20, será el turno de “Vía Clavis”, una propuesta para ideal para los adolescentes y toda la familia.