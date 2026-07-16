Chiquero vuelve a los escenarios en Cultura del Sur de Temperley

A 35 años de su primer recital, Chiquero anuncia su regreso a los escenarios este viernes en Cultura del Sur de Temperley. Surgidos en 1991, la banda de rock fue un emblema del under de zona sur en los ‘90. Tocarán junto a Gitanos y Trópico de Cáncer.

“Este retorno no nace de la nostalgia ni del homenaje. Es un retorno al origen entendido como búsqueda. No para recuperar lo que fue, sino para descubrir qué permanece vivo. Lo que vuelve no es una fotografía del pasado, sino una obra que siguió respirando”, dicen desde la banda.

Y agregan sobre este regreso: “Más que celebrar un aniversario, Chiquero propone un encuentro entre pasado y presente. Porque no se trata de un regreso. Se trata de una continuidad”.

En esta nueva etapa, a los miembros fundadores Ramiro Gutiérrez, en voz, y Leandro Álvarez , en saxo, se suman Damián Gandolfo en batería, Diego Garrison en bajo y Hernán Velázquez en guitarra.

Chiquero, una banda de rock que nació en los ‘90

Chiquero fue una banda que surgió en los ’90 en la región, en especial en Adrogué y Burzaco. “La banda la formé después de terminar mi proyecto de Barrio Turco, banda con la que toqué entre 1986 y 1989, formando parte del circuito Under de los ‘80. A partir de 1991 Chiquero fue una continuación de eso pero formando parte de una escena que en zona sur se iba consolidando y agrandando”, le cuenta Ramiro Gutiérrez a La Unión.

La banda en los '90 y ahora vuelve a Cultura del Sur.

Y apunta: “Si bien las influencias musicales estaban en el post punk y el post hardcore y el rock de garage de los ’60 y ’70, siempre mantuve una raíz con acento en el folklore latinoamericano y la poesía social de los ‘40 en Argentina. Algo de eso se vio reflejado en una versión propia del tema de Violeta Parra ‘Que dirá el Santo Padre’”.

En 1994 editaron en forma independiente en formato casette “No hay frontera que separe frontera”, y fueron parte de circuito under porteño de la región entre 1991 y 1998. El cantante luego vivió en España unos 11 años y volvió al país en 2010, donde emprendió su carrera solista y otros proyectos.