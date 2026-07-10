Los Tercos llegan a Cultura del Sur de Temperley para una noche a pura cumbia

Los Tercos, en Cultura del Sur.

Cultura del Sur de Temperley recibe este viernes a Los Tercos, un colectivo musical nacido en el mítico Estudio Libreta que reúne a integrantes de reconocidos proyectos como Cubillas, La Delio Valdez, Indios de la Noche y La Abuela Cumbimbera.

Con una propuesta que cruza cumbia, rap, punk, vallenato, flamenco y reggae , Los Tercos construyen un sonido propio, festivo y profundamente latinoamericano.

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Sus canciones nacen del encuentro entre músicos de distintas trayectorias y de una búsqueda colectiva que convierte cada presentación en una verdadera celebración popular.

La noche comenzará con El Sonido Terco , el proyecto de DJs del colectivo, que musicaliza en vinilo con una selección de cumbias de todo el continente, salsa, boleros, reggae roots y ska jamaiquino, preparando la pista para una fiesta que invita al baile.

Se tratará de una cita imperdible con Los Tercos para quienes disfrutan de la música en vivo, la cultura independiente y el encuentro comunitario.

MÁS INFO

Los Tercos, viernes desde las 22 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

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