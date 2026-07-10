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Finde en Lomas de Zamora: Pablo Cordonet, el Ballet Raíces del Sur y Árbol

Los espacios de Lomas de Zamora tendrán la visita de Árbol y Los Tercos, junto con los créditos locales Pablo Cordonet y el Ballet Raíces del Sur.

Pablo Cordonet, en Lomas.&nbsp;

Pablo Cordonet, en Lomas. 

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En la misma sala el domingo a las 16 se presenta “Exploradores de la galaxia”, ideal para toda la familia, y a las 20 será el turno de Ballet Chaquipura.

Ballet Raíces del Sur, en Lomas de Zamora.

Ballet Raíces del Sur, en Lomas de Zamora.

Otras propuestas en Lomas de Zamora

Pablo Cordonet pisa las tablas el vienes a las 21 en Bodega Lomitas, España 451, con “Vengo de los 80’s”. La propuesta no es solo un espectáculo de humor, es un viaje directo a los recuerdos.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, el sábado desde las 23.50 Leandro Bravo presenta sus canciones en vivo.

La banda de rock Árbol volverá se presenta el viernes a las 20 en un nueva edición de la Fiesta Petecos, en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, presenta el viernes desde las 22 a “Cumbiando Toda la Noche”, con Los Tercos y con la musicalización en vinilos de Magui Sounds y El Sonido Terco.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado desde las 23.50 arranca otra edición de Fiesta Cabrona, para prender fuego la mejor pista de reggaetón de zona sur.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonará un tributo a Ricky Martin y Luis Miguel y el sábado será el turno Rock Lovers.

El Teatro Kabeza, con sus clásicos y desopilantes personajes, irrumpe en escena el viernes a las 22 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Mandorla Teatro de Tempereley, Triunvirato 255, el viernes desde las 21 arranca una nueva edición de la Milonga Bajo la Parra, con Pablo Sensottera y Cholo Castelonova tocando en vivo.

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