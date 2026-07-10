Finde en Lomas de Zamora: Pablo Cordonet, el Ballet Raíces del Sur y Árbol

Este fin de semana Lomas de Zamora tendrá las visitas de las bandas Árbol y Los Tercos, el Stand Up de Pablo Cordonet y el espectáculo del Ballet Raíces del Sur, junto con otras propuestas de humor y música en vivo.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 20 sale a escena el Ballet Raíces del Sur junto Familia Raíces.

En Auditorio Sur. Árbol llega a Temperley en la previa de una nueva edición de la Fiesta Petecos

En la misma sala el domingo a las 16 se presenta “Exploradores de la galaxia”, ideal para toda la familia, y a las 20 será el turno de Ballet Chaquipura.

Pablo Cordonet pisa las tablas el vienes a las 21 en Bodega Lomitas , España 451, con “Vengo de los 80’s”. La propuesta no es solo un espectáculo de humor, es un viaje directo a los recuerdos.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, el sábado desde las 23.50 Leandro Bravo presenta sus canciones en vivo.

La banda de rock Árbol volverá se presenta el viernes a las 20 en un nueva edición de la Fiesta Petecos, en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, presenta el viernes desde las 22 a “Cumbiando Toda la Noche”, con Los Tercos y con la musicalización en vinilos de Magui Sounds y El Sonido Terco.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado desde las 23.50 arranca otra edición de Fiesta Cabrona, para prender fuego la mejor pista de reggaetón de zona sur.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonará un tributo a Ricky Martin y Luis Miguel y el sábado será el turno Rock Lovers.

El Teatro Kabeza, con sus clásicos y desopilantes personajes, irrumpe en escena el viernes a las 22 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Mandorla Teatro de Tempereley, Triunvirato 255, el viernes desde las 21 arranca una nueva edición de la Milonga Bajo la Parra, con Pablo Sensottera y Cholo Castelonova tocando en vivo.