Por qué los antecedentes refuerzan la ilusión de Temperley ante Agropecuario

Una de las victorias de Temperley ante Agropecuario en el Alfredo Beranger.

Temperley quiere pisar fuerte este domingo cuando enfrente a Agropecuario , respaldado por un historial oficial que lo tiene como claro dominador. Con el objetivo de consolidar su juego, el conjunto del sur del Gran Buenos Aires saltará a la cancha sabiendo que los números previos juegan a su favor.

En total, ambos equipos se vieron las caras en 11 oportunidades en la máxima categoría del ascenso, con un saldo de 5 victorias para Temperley , 3 empates y 3 derrotas. Esta ventaja de dos partidos en el balance general demuestra una regularidad que el "Cele" intentará revalidar en los noventa minutos dominicales.

La ilusión del Gasolero. Souto, tras el triunfo de Temperley: "Fuimos justos merecedores de la victoria"

El antecedente más cercano entre los dos clubes aporta una dosis extra de confianza. El pasado 22 de febrero, por la segunda fecha del actual campeonato, Temperley derrotó a Agropecuario por 1 a 0 en el Alfredo Beranger con un gol de Adrián Arregui. En un partido friccionado, el Gasolero pudo sacar adelante un partido complejo que se definió por detalles.

Más allá del dominio en los resultados generales, la efectividad goleadora también le sonríe a la institución de Turdera. La realidad es que Temperley anotó 10 goles frente a los 6 del equipo de Carlos Casares en el historial.

De los últimos enfrentamientos oficiales entre sí, Agropecuario sufrió para vulnerar el arco celeste, anotando apenas un promedio menor a un gol por partido.

Más allá del último encuentro con triunfo en el presente campeonato, se destacan las victorias por la Primera Nacional 2025, ya que en aquella ocasión el Gasolero se impuso por 1 a 0 con gol de Luis López y en la Primera Nacional 2024 fue triunfo por 3 a 1 como visitante

El choque de este domingo asoma como una batalla táctica de alta intensidad. Sin embargo, si de antecedentes y mística se trata, Temperley cuenta con las credenciales necesarias para transformarse en el gran protagonista de la jornada.

Temperley buscará hacer prevalecer los antecedentes positivos ante Agropecuario.

El presente de Temperley en la Primera Nacional

Luego del último triunfo ante Tristán Suarez, el Gasolero se mantiene a la expectativa en los primeros puestos de la tabla en la Primera Nacional. El equipo dirigido por Nicolás Domingo suma 30 puntos, después de 19 presentaciones. Si bien es un campeonato irregular del conjunto de Turdera, acumula 7 triunfos, 9 empates y 3 derrotas.

Registra 4 victorias en sus últimas 5 presentaciones, acumula 6 juegos invicto y comparte las mismas unidades que Tristán Suarez, sólo superado por Atlanta y Gimnasia de Jujuy en las posiciones. Un triunfo ante Agropecuario lo podría colocar en una posición expectante, pensando en la clasificación al Reducido y en luchar por el ansiado ascenso.