Temperley y su ilusión de dar pelea en la Primera Nacional: la reflexión de Valentín Aguiñagalde

Tras la necesaria victoria de Temperley sobre Tristán Suárez , la alegría se instaló en el vestuario del Gasolero. Uno de los puntos altos del equipo, el defensor Valentín Aguiñagalde, dialogó con la prensa y mostró su satisfacción por el rendimiento colectivo.

El juvenil valoró el tiempo de preparación que tuvieron durante la semana para corregir detalles que terminaron dándole los tres puntos al equipo. Es que Temperley ganó 4 de los últimos 5 partidos en la Primera Nacional, se mantiene invicto hace 6 partidos y escaló hasta las 30 unidades en el campeonato.

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Con la victoria ante Tristán Suárez alcanzó al conjunto de Ezeiza en la tabla de posiciones, cosechó su séptima victoria en el torneo y se ilusiona con dar pelea en los primeros puestos. Tras la derrota de Atlanta ante Quilmes, aguarda que este domingo el líder, Gimnasia de Jujuy, pierda puntos en su visita a Midland. Mientras tanto, Temperley se afianza en puestos de Reducido.

"Hoy tuvimos tiempo para trabajar la pelota parada, nos hicimos fuertes en ese aspecto y se dio la victoria que es lo que necesitábamos", abrió el marcador central, destacando una de las claves tácticas del encuentro que le permitió al conjunto de Turdera lastimar en el área rival.

Al momento de hacer un balance de los 90 minutos, Valentín Aguiñagalde se mostró muy conforme con el plan de juego ejecutado, tanto en la fase ofensiva como en la resistencia cuando el rival intentó reaccionar. "Siento que en el primer tiempo tuvimos mucho el dominio, nos sentimos cómodos teniendo la pelota y los momentos que hay que defender lo hicimos bien", explicó con firmeza.

Sin dar vueltas, sentenció: "Fuimos justos merecedores del triunfo". A pesar de la euforia por quedarse con los tres puntos en casa, el futbolista surgido de las inferiores del Gasolero mantiene los pies sobre la tierra. Sabe que la Primera Nacional es una categoría sumamente dura y que el camino hacia el objetivo final todavía es extenso.

"Esto es partido a partido, es un campeonato largo y estamos capacitados, así que el próximo partido vamos a ir a buscarlo con todo", concluyó Valentín Aguiñagalde, dejando en claro la mentalidad ganadora de un plantel que quiere prenderse definitivamente en los puestos de vanguardia. A propósito, el zaguero central es una de las jovenes promesas de la cantera de Temperley y tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Lo que viene para Temperley en la Primera Nacional

Tras el gran triunfo sobre Tristán Suárez, ahora Temperley deberá enfocarse en compromisos decisivos para sus aspiraciones en la Primera Nacional. En el horizonte aparece la visita a Carlos Casares para enfrentar a Agropecuario, luego recibirá a Atlético Rafaela y Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que tendrá dos compromisos exigentes ante San Martín en Tucumán y Atlanta en Villa Crespo.

Serán duelos apasionantes para saber si Temperley está a la altura de la pelea grande en la categoría. El Gasolero se anima a soñar de la mano de Nicolás Domingo y compañia, para luchar por el ascenso tan deseado.