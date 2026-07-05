Lanús le compró a Quilmes el pase de su joya de 17 años: así juega Thiago Mejías

Mientras continúa la búsqueda de un centrodelantero para el segundo semestre, Lanús realizó una apuesta y le compró a Quilmes gran parte del pase de su joya de 17 años: Thiago Mejías , quien se sumará al equipo de reserva que dirige Román Martínez .

El Granate venía siguiendo hace tiempo a la promesa cervecera y en las últimas horas habría concretado la compra, aunque todavía no fue oficializado por el club. De acuerdo a diferentes informaciones, la operación sería por el 75% del pase.

Mejías es un jugador ofensivo, de buen técnica y que viene destacándose desde chico en las juveniles de Quilmes . El año pasado, con apenas 17 años, debutó en la primera del Cervecero y ya suma cinco partidos en la Primera Nacional .

Su debut oficial fue el 4 de octubre de 2025 en la derrota por 1 a 0 en Tristán Suárez, donde entró en el segundo tiempo y sumó 20 minutos. Y recién reapareció este año en el primer equipo, con participación en cuatro partidos: jugó 55 minutos en el semestre.

En tanto, sus mejores registros de 2026 los consiguió en reserva, ya que fue una pieza importante del equipo que compitió en el Torneo Proyección de la Liga Profesional: anotó cuatro goles y brindó una asistencia en 11 partidos, todos como titular.

Las virtudes de Thiago Mejías, la joya que compró Lanús

Entre las principales cualidades, este joven mediocampista se destaca por ser un generador de juego, que se mueve por todo el frente de ataque y tiene buena técnica. Además, es un futbolista vertical, con una tendencia a jugar para adelante y siempre busca habitar a sus compañeros con pases al espacio.

Todas estas cualidades le vieron en Lanús y por eso creen que tiene potenciar para seguir creciendo. Por eso, con el objetivo de que siga desarrollándose, se sumará al plantel de reserva para terminar de pulir su juego, sabiendo que todavía es muy joven y tiene tiempo para crecer.

Así juega Thiago Mejías: el nuevo talento del Granate