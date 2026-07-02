Lanús abre las puertas de La Fortaleza para su primer amistoso de pretemporada

Lanús se prepara para tener su primer ensayo futbolístico de la pretemporada invernal. Este sábado, a partir de las 9.30, el conjunto conducido técnicamente por Mauricio Pellegrino se medirá ante Tigre en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

La principal novedad para el pueblo Granate es que la dirigencia dispuso que el encuentro sea con acceso libre y gratuito para el público.

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El partido frente al Matador de Victoria marcará el inicio de la seguidilla de amistosos planificados por el cuerpo técnico para ganar ritmo de competencia. Tras este compromiso, la agenda del Granate continuará con duelos preparatorios ya estipulados frente a Huracán y Barracas Central.

El plantel profesional de Lanús transita actualmente la primera fase de su puesta a punto en el Complejo Polideportivo de Cabrero y Guidi. Esta etapa de entrenamientos de doble turno se extenderá hasta el 7 de julio.

Puesta a punto y logística de Lanús

Posteriormente, la delegación mudará su búnker a la ciudad de La Plata. Entre el 8 y el 11 de julio, los futbolistas intensificarán las cargas físicas y tácticas en el Predio CN Sports, utilizando las instalaciones del Hotel Howard Johnson para la concentración.

Mauricio Pellegrino busca aceitar el funcionamiento colectivo con rapidez. El gran objetivo de Lanús en este segundo semestre del año es la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana. En dicha instancia deberá medirse ante Cienciano de Perú, con el partido de ida programado para el próximo miércoles 22 de julio.

Lanús ya se enfoca en su primer amistoso de pretemporada.

Altas y bajas de Lanús en la pretemporada

El mercado de pases de Lanús se mantiene en constante movimiento de cara al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Con el objetivo de potenciar la estructura futbolística comandada por Mauricio Pellegrino, la secretaría técnica trabaja en el balance entre regresos de préstamos y la depuración del plantel.

Con respecto a las altas, todavía no llegaron refuerzos pero se sabe que la dirigencia de Lanús junto al cuerpo técnico priorizan la incorporación de un delantero de área para competir en el frente de ataque (se iniciaron gestiones e interés formal por Adrián Alcaraz, actualmente en Olimpia de Paraguay) y un volante mixto que aporte fluidez en la zona de gestación.

Mientras que en cuanto a las bajas ya se confirmaron las salidas del defensor Bruno Cabrera, quien se marchó cedido a préstamo a San Martín de Tucumán en busca de la continuidad deseada y Franco Orozco, quien a pesar de haber regresado de su préstamo en Newell's Old Boys, el extremo de 24 años no iba a ser tenido en cuenta por el director técnico Mauricio Pellegrino para el segundo semestre y por eso continuará su carrera en el Asteras Trípolis F.C. de la Superliga de Grecia. Se marcha cedido a préstamo por un año (hasta junio de 2027) y el acuerdo incluye una opción de compra a favor del conjunto europeo al finalizar el vínculo.

De esta manera, el atacante formado en las divisiones inferiores del Granate tendrá su segunda experiencia en el exterior tras su paso previo por el Krylia Sovetov de Rusia.