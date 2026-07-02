Lanús se retiró de la negociación por Adrián Alcaraz y sigue sin sumar refuerzos

Cuando todo parecía indicar que Adrián Alcaraz se convertiría en el primer refuerzo ofensivo de Lanús para afrontar la Copa Sudamericana y la Liga Profesional, la transferencia se derrumbó. La dirigencia del Granate tomó la firme postura de desistir y retirarse formalmente de las conversaciones con Olimpia de Paraguay.

El acuerdo de palabra entre las instituciones estaba sumamente avanzado para adquirir el 80% del pase del delantero de 26 años, e incluso el contrato del futbolista ya se encontraba totalmente acordado. Sin embargo, tal como adelantó el periodista especializado César Luis Merlo, la mesa directiva paraguaya modificó las condiciones económicas que se habían estipulado desde un principio.

Frente a este repentino cambio de términos a contrarreloj, las autoridades de Lanús consideraron inaceptables las nuevas exigencias de la entidad de Asunción. Lejos de estirar un ida y vuelta desgastante, la comisión directiva decidió bajarle la persiana a la operación de manera tajante. De esta manera, el Granate sigue sin sumar refuerzos en el actual mercado de pases.

Lanús se retiró de las negociaciones por Adrián Alcaraz, delantero de Olimpia. *El "Granate" aduce que le cambiaron las condiciones ya pactadas y por eso ya buscan otra opciones para el puesto. pic.twitter.com/2luS4kSCOv

La urgencia de Mauricio Pellegrino por un centrodelantero para Lanús

La caída del pase de Alcaraz representa un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico comandado por Mauricio Pellegrino, que exige la llegada de un centrodelantero de jerarquía. Tras las fallidas negociaciones por el uruguayo Facundo Batista semanas atrás, todos los cañones apuntaban al atacante del "Decano".

Con este escenario, el área de scouting de Lanús se vio obligada a activar de inmediato los planes de contingencia y ya baraja nuevos nombres en el ámbito sudamericano para suplir la vacante ofensiva antes de que comiencen las instancias decisivas del semestre.

Antonio Sanabria, el plan B que tampoco llegará a Lanús

Casi en simultáneo, la ilusión de repatriar al fútbol sudamericano a Antonio Sanabria también llegó a su fin. La secretaría técnica de Lanús había iniciado sondeos formales con el Cremonese de Italia —dueño de su pase hasta junio de 2028— aprovechando que el delantero se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay.

Si bien la institución de la Serie A se mostró abierta a entablar una negociación económica, la traba insalvable radicó en la postura del futbolista de 30 años. A pesar de los intentos de seducción institucional y el factor de tener a su compañero de selección José Canale en el plantel, "Tony" transmitió su deseo inquebrantable de permanecer en el Viejo Continente para sostener su competitividad en las ligas de elite. Al no haber margen de maniobra desde lo deportivo ni lo contractual, Lanús dio por cerrado el asunto.