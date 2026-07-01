jueves 02 de julio de 2026
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1 de julio de 2026
Firmó.

El compromiso de Eduardo Salvio con Lanús luego de renovar contrato

El extremo de Lanús, Eduardo Salvio, extendió su vínculo por 18 meses y asumió el reto de continuar defendiendo la camiseta y lograr más títulos para el club.

Eduardo Salvio agradeció a Lanús por renovar contrato.

Eduardo Salvio agradeció a Lanús por renovar contrato.

Mientras espera por refuerzos para el segundo semestre del año, la dirigencia de Lanús le aseguró la continuidad de dos referentes al entrenador Mauricio Pellegrino. El extremo Eduardo Salvio y el central Carlos Izquierdoz renovaron sus vínculos hasta diciembre de 2027.

El “Toto” Salvio regresó a Lanús en busca de gloria. Ya la había conseguido en otros clubes, principalmente en Benfica, de Portugal, pero tenía pendiente dar una vuelta olímpica en el club que lo hizo debutar profesionalmente. Y no solo dio una, fueron dos: Copa Sudamericana 2025 y Recopa Sudamericana 2026.

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A través de las redes sociales, el oriundo de Avellaneda mostró su “felicidad” por renovar su contrato con Lanús y seguir “defendiendo” sus colores por otros 18 meses.

“Estoy muy feliz de renovar mi contrato con Lanús y de seguir defendiendo estos colores”, escribió luego del acto protocolar en el que rubricó la firma en compañía del presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Maron.

El compromiso de Eduardo Salvio

Eduardo Salvio debutó en Lanús el 24 de agosto de 2008 frente a Boca Juniors y el 4 de octubre, por la Torneo Apertura de ese año, marcó sus primeros goles ante Argentinos Juniors. “Gracias al club y a toda la dirigencia por la confianza. La voy a seguir honrando con trabajo, compromiso, profesionalismo y el deseo permanente de ganar muchas más cosas juntos”, prosiguió agradeciendo.

Eduardo Salvio contrato
Eduardo Salvio extendi&oacute; v&iacute;nculo por 18 meses.

Eduardo Salvio extendió vínculo por 18 meses.

También extendió su gratitud a su representante y la familia, claves en este momento de su carrera: “Gracias a Matías Lipman por acompañarme en este paso y a mi mujer Sol por su apoyo incondicional en cada etapa de mi vida”.

Por último, el mensaje al hincha. “Agradecer a los hinchas por el cariño que me brindan desde mis primeros pasos en el club. Sentir ese apoyo y reconocimiento todos estos años es un privilegio y una enorme responsabilidad”.

Todos sus títulos (22)

Benfica: Copa de la Liga (4), Primeira Liga (5), Copa de Portugal (2), Supercopa de Portugal (3).

Atlético de Madrid: Liga de Europa de la UEFA (2)

Boca: Primera División, Copa de la Liga Profesional (2) y Copa Argentina.

Lanús: Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana.

Eduardo Salvio jugó para la Selección Argentina el Mundial Rusia 2028 e integró el equipo ideal de la Copa Sudamericana 2025, trofeo que ganó Lanús.

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