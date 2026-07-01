Por qué José María Muscari fue llamado a declarar tras la muerte de Ernestina Pais

La Justicia sigue reconstruyendo cómo fueron los últimos momentos de la vida Ernestina Pais antes de que su auto sea impactado por el tren de la Costa. En este contexto de la investigación, fue llamado a declarar José María Muscari.

La actriz iba al teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche se presentaba con la obra “El divorcio del año”, dirigida por José María Muscari.

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En TN, Rodrigo Alegre contó que la Fiscalía 1 de San Isidro pidió peritar su celular, un IPhone 16, y que en el mismo se encontraron llamadas de José María Muscari.

“La Fiscalía pidió también las llamadas salientes y entrantes del celular de Ernestina Pais, una pericia accidentologíca que en un principio la iba a ser la policía científica de San Isidro pero la va a hacer la policía científica de San Martín en los próximos días", indicó.

image José María Muscari en la despedida de Ernestina Pais.

"Y citó a declarar el día jueves como testigo a José María Muscari porque aparece en el teléfono de ella inmediatamente”, agregó el periodista.

También agregaron que la Justicia está pidiendo los resultados de las pericias toxicológicas que se realizaron en el cuerpo de la conductora para contar con los resultados cuanto antes.

“En un principio podría estar el informe preliminar de la parte toxicológica el día viernes o lunes a más tardar”, concluyó Rodrigo Alegre.