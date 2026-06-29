El emotivo mensaje que el hijo de Ernestina Pais le envió a Moria Casán

Moria Casán habló con sentidas palabras sobre la muerte de Ernestina Pais y se quebró al revelar el inesperado mensaje que le dejó Benicio Guyot , el hijo de la conductora fallecida el viernes pasado en un accidente ferroviario en San Isidro.

Durante el pase con Arriba Argentinos , en El Trece , Moria Casán recordó con cariño a la periodista. “Es una noticia que nos aplastó, muy fuerte e inesperadísima por la manera, por el impacto”, expresó.

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La conductora contó que había terminado su función de teatro y se preparaba para asistir al cumpleaños de María Fernanda Callejón cuando se enteró de la noticia.

“Me quedé muda. Estuve pensando hasta en no ir porque dije: ‘Yo no puedo ir a ningún tipo de fiesta’. La verdad, una cosa muy dura”, confesó.

Moria Casán definió a Ernestina Pais como “una luminosa, buena gente, inteligente, brillante, noble, hermosa” y destacó la fortaleza con la que había enfrentado sus problemas de adicciones.

“Venía de una vida muy dura que pudo ir sorteándola. Y ahora estaba muy feliz porque le estaba yendo bárbaro de gira”, recordó con emoción.

El mensaje del hijo de Ernestina Pais

Moria Casán también reveló el contacto que tuvo con Benicio, el hijo de Ernestina Pais, quien decidió agradecerle personalmente por las palabras que le dedicó a su madre.

La conductora explicó que había publicado un mensaje en sus redes sociales para despedir a Ernestina Pais y acompañar a su familia. Poco después recibió una respuesta inesperada.

“Ayer el hijo, Benicio, me mandó por WhatsApp. Porque yo mandé un Twitter: ‘En paz descanse’, con mi sentido pésame. Y él me dijo: ‘Muchas gracias por tus palabras’”, relató. Recuerdo una noche que estuvimos en Million, el restaurante de ella. Con Ernestina teníamos la mejor”, dijo Moria Casán.

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También evocó otro encuentro especial que compartieron junto a Benicio. “Su hijo me mandó que en el 2023 estuvimos juntos en la carroza de Jean-Paul Gaultier, en la Marcha del Orgullo, que ayer también se celebró”, comentó.

“Me mandó un videíto ayer. Venía de enterrar a la madre, abro el celular y me encuentro con algo que decía ‘Moria, yo soy muy apegado al barrio y vos sos de Parque Leloir, de donde era el Indio Solari que también partió y me dice ’qué año raro’ ”, contó Moria Casán.