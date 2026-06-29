Incendio en Lomas de Zamora: se prendió fuego una casa de dos plantas

Un incendio destruyó una vivienda en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora . Hubo un arduo trabajo de los Bomberos Voluntarios de Lomas en una noche donde debieron atender otra emergencia.

El siniestro ocurrió el domingo por la noche en una casa ubicada en la calle Alfonsina Storni al 2600 , entre Florencio Sánchez y Juan Ramón Giménez. Se trataba de una propiedad de dos pisos.

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Por causas que se investigan, la casa empezó a prenderse fuego y las personas que vivían allí tuvieron que salir de inmediato. Los vecinos fueron alertados por el humo que salía de la vivienda.

Tras recibir el llamado de emergencia, se acercaron al lugar tres dotaciones de los Bomberos de Lomas, con 16 efectivos a cargo del 2º Jefe del Cuerpo, Comandante Federico Vicente. Además, intervinieron como apoyo el personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas.

El fuego se expandió con mucha rapidez por los ambientes de la casa, provocando importantes pérdidas materiales. Los bomberos tuvieron que utilizar una escalera para subir al primer piso desde afuera, ya que allí estaba el foco de incendio principal. Pudieron controlar la situación sin mayores inconvenientes.

“Fue en una vivienda de dos plantas que se quemó prácticamente toda. No hay riesgo de derrumbe ni hubo heridos, pero se quemó casi todo”, detalló el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi, en diálogo con La Unión.

Otra emergencia esa misma noche

edificio lomas El edificio donde ocurrió el incidente, en el centro de Lomas.

El domingo por la noche, los Bomberos de Lomas también fueron convocados para un operativo en la zona céntrica, por el derrumbe del cielo raso en un departamento ubicado en la calle Laprida al 400, casi esquina Manuel Castro.

El llamado de emergencia llegó desde un departamento en el piso 10. Según pudo averiguar La Unión, la persona que vivía en el lugar escuchó un ruido fuerte y notó que se había caído un pedazo de techo. Junto con esa ruptura, empezó a caer una gran cantidad de agua, por el daño de una cañería.

Enseguida se organizó un amplio operativo en el lugar. Además de los Bomberos de Lomas, intervino la Policía Bonaerense, Emergencias Lomas y Defensa Civil. El incidente no dejó personas heridas.