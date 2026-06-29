lunes 29 de junio de 2026
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29 de junio de 2026
Gobierno de la Comunidad.

Hubo actividades y obras simultáneas en 14 barrios de Lomas de Zamora

El Municipio coordinó junto a los vecinos propuestas recreativas, sociales y de embellecimiento urbano en los barrios. También se trabajó en mejoras integrales.

Hubo actividades y obras simultáneas en 14 barrios de Lomas de Zamora.

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Contexto mundialista en Lomas

En el marco de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial, el Parque Santa Catalina fue el punto de encuentro del Mundial en Comunidad. Cientos de familias se acercaron a disfrutar de shows artísticos, sorteos y una tarde cargada de pasión mundialista.

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El Municipio organiza propuestas temáticas relacionadas a la Selección Argentina.

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Acciones integrales en todos los barrios

  • La Jornada de la Comunidad en el Hogar de Día "Aymará" de San José fue uno de los momentos centrales del día. Vecinos y vecinas, junto al municipio, trabajaron en reparaciones edilicias, mejoras eléctricas, limpieza integral del predio, arreglo de cañerías, mantenimiento de árboles y erradicación de microbasurales.
  • En Lamadrid, la comunidad de la Escuela Primaria N°62 se sumó a una jornada de limpieza, descacharreo y pintura.
  • En Albertina, la jornada "Construyendo Comunidad en el Arroyo del Rey" reunió a vecinos y vecinas para limpiar, embellecer, forestar y colocar cestos en el pasaje.
  • En Centenario, se realizaron trabajos de reparación y ordenamiento para mejorar la atención a los vecinos.
  • En Banfield, los Adoquinadores de la Comunidad trabajaron sobre la calle Pueyrredón entre Cochabamba y Chacabuco.
  • En Budge, un operativo de limpieza en la Plaza Pedro Pablo Turner dejó en buenas condiciones este espacio fundamental para los chicos y las familias del barrio.
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    Hubo actividades ambientales en distintos barrios de Lomas.

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  • El encuentro y la participación también marcaron la agenda. En Lomas, adultos y adultas mayores del Centro de Jubilados "Nuestra Amistad" compartieron una mateada y juegos de mesa.
  • En Temperley, se realizó el segundo encuentro de la Mesa de Participación de la Comunidad, un espacio donde vecinos y vecinas se juntan para proponer y debatir proyectos para el barrio.
  • En Llavallol, el CGM se reunió con el Grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe para coordinar acciones del Operativo Lomas Abriga, destinado a acompañar a personas en situación de calle.
  • En Parque Barón, una recorrida por la zona comercial acercó a vecinos y comerciantes la línea de WhatsApp del CGM y las propuestas disponibles de la Agencia de Deportes.
  • En Turdera se recorrieron los comercios del barrio para promocionar la aplicación Seguridad Lomas e informar sobre la entrega de banderas a los locales.
  • Por su parte, en Santa Marta la institución “Nuestro barrio sustentable” llevó adelante una jornada ambiental con entrega de material para la separación de residuos.
  • En Fiorito, voluntarios y voluntarias recorrieron el barrio para acercar a vecinos y vecinas al Programa de Alfabetización en Comunidad.

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