Hubo actividades y obras simultáneas en 14 barrios de Lomas de Zamora.

Durante el fin de semana, en 14 barrios diferentes, el Municipio de Lomas de Zamora a través del Gobierno de la Comunidad llevó adelante una agenda de actividades que combinaron ambiente, educación, salud, cultura y la participación de vecinos.
El Municipio coordinó junto a los vecinos propuestas recreativas, sociales y de embellecimiento urbano en los barrios. También se trabajó en mejoras integrales.
Durante el fin de semana, en 14 barrios diferentes, el Municipio de Lomas de Zamora a través del Gobierno de la Comunidad llevó adelante una agenda de actividades que combinaron ambiente, educación, salud, cultura y la participación de vecinos.
En el marco de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial, el Parque Santa Catalina fue el punto de encuentro del Mundial en Comunidad. Cientos de familias se acercaron a disfrutar de shows artísticos, sorteos y una tarde cargada de pasión mundialista.