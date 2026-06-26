viernes 26 de junio de 2026
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26 de junio de 2026
Vamos por la cuarta.

Mundial en Comunidad: Lomas celebra la pasión por la Selección Argentina

Este fin de semana habrá nuevas jornadas deportivas y recreativas para que los vecinos compartan la ilusión y el aliento a la Scaloneta.

Los barrios de Lomas se tiñen de celeste y blanco.

Los barrios de Lomas se tiñen de celeste y blanco.

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El primer encuentro será este sábado, desde las 13, en el Parque Santa Catalina ubicado entre Soldado Brito y Manuela Pedraza. En la previa del partido de la Scaloneta contra Jordania, los vecinos van a tener la oportunidad de disfrutar de actividades gratuitas al aire libre como juegos inflables y deportivos, shows en vivo de artistas locales, pantallas gigantes con videos especiales del Mundial, muestras de artes plásticas, feria de emprendedores y stands educativos y ambientales.

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En Santa Catalina y Budge habr&aacute; varias propuestas para compartir en familia.

En Santa Catalina y Budge habrá varias propuestas para compartir en familia.

Mientras que el domingo, también desde las 13, se desarrollará la misma jornada en la Plaza Turner de Budge que está sobre las calles Claudio de Alas y Cipolletti. Además de los juegos y actividades recreativos, los vecinos tendrán lugares especiales para sacarse fotos con la réplica de la Copa del Mundo.

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De la mano de Messi, la ilusi&oacute;n es cada vez m&aacute;s grande.

De la mano de Messi, la ilusión es cada vez más grande.

De Fiorito al Mundial: Facundo Medina ya tiene su mural en el barrio

De las calles de Fiorito al Mundial con la Selección Argentina. Facundo Medina, criado en el mismo barrio que Diego Maradona, es uno de los jugadores destacadas de la Scaloneta en el Mundial.

El mural que está sobre las calles Bermejo y Milán, en Fiorito, fue creado por el colectivo Muro Sur y muestra la historia de un niño que transformó los sueños de potrero en realidad y hoy lleva las esperanzas de todo un barrio que se reconoce en su historia de esfuerzo, perseverancia y superación.

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El mural de Facundo Medina en Fiorito.

El mural de Facundo Medina en Fiorito.

"El mural tiene dos imágenes: una foto de Facu cuando era chiquito con la frase 'No dejen de soñar nunca por favor' y al lado hicimos la figurita del álbum del Mundial con su cara, representando a esos sueños que se cumplen", expresó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur.

Gorros, bufandas y chalecos para alentar a la Selección

Más de 300 vecinas de centros de jubilados se convirtieron en Tejedoras de la Comunidad e hicieron gorros, bufandas y chalecos de Argentina para que chicos y chicas de los merenderos, jardines y hogares alienten a la Selección.

A través de Compartir Lomas, el programa que promueve la solidaridad y el trabajo en red, el Municipio entregó 300 kilos de lana y 250 agujas a referentes de 40 centros de jubilados para llevar a cabo la iniciativa pensada para que los pequeños también tengan ropa de abrigo en este invierno.

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