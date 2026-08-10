Fiesta por los 153 años de Banfield: gastronomía, música y actividades recreativas

Banfield se prepara para celebrar sus 153 años con un gran evento que va poner en valor la identidad y la historia de una comunidad que sigue creciendo. En las calles céntricas de la ciudad, el Municipio de Lomas de Zamora realizará diferentes actividades para disfrutar entre vecinos y en familia.

La tercera edición de Banfield Celebra en Comunidad se llevará a cabo el lunes 17 de agosto, a partir de las 12. A lo largo de la calle Maipú, desde Pueyrredón hasta Arenales , armarán un paseo gastronómico, cultural, industrial, deportivo e institucional . También habrá música en vivo, juegos, sorteos y actividades recreativas .

Los vecinos van a tener la posibilidad de recorrer stands de empresas, pymes, emprendedores, escuelas, clubes, centros culturales, centros de salud y diferentes instituciones que forman parte de la ciudad.

También va estar toda la oferta gastronómica de Banfield con foodtrucks y puestos de comidas y bebidas . A esto se sumará un escenario sobre la calle Arenales con shows y espectáculos de artistas locales.

En las dos ediciones anteriores, que se celebraron en 2025 y 2024, el evento organizado por el Municipio junto a la Cámara de Comercio de Banfield tuvo una convocatoria de cientos de vecinos y familias. En esta nueva edición, la expectativa es volver a reunir a los banfileños en las calles para compartir un festejo muy especial.

Una tarde a pura música para recordar a Sandro en Banfield

A 81 años del nacimiento de Sandro, el Municipio de Lomas de Zamora le rendirá homenaje con una jornada especial en Banfield que reunirá shows musicales, propuestas para toda la familia y varias sorpresas.

"Lomas le canta a Sandro" es el nombre del evento gratuito que se realizará el sábado 22 de agosto, a las 15, en la Plaza Roberto Sánchez que está sobre las calles Alem y Darragueira. A lo largo de la tarde habrá presentaciones de artistas locales, una muestra de los Centros Culturales del barrio, una merienda y un cierre a cargo de Ariel Ardit, el reconocido cantante con más de 20 años de trayectoria que interpretará las canciones inolvidables del Gitano.

En la Plaza Roberto Sánchez, una de las más visitadas por los vecinos de Banfield, se hizo una obra de remodelación completa con nuevos juegos, senderos, canteros y diferentes imágenes del ídolo. Allí, el año pasado organizaron un festejo por los 80 años de Sandro con una gran convocatoria de vecinos, familias y las emblemáticas Nenas. La invitada especial fue Olga Garaventa, viuda y compañera de vida de Roberto.