lunes 10 de agosto de 2026
Escribinos
9 de agosto de 2026
Dale play.

Netflix presentó el tráiler de Fito Páez: el mundo cabe en una canción

Netflix lanzó el tráiler oficial sobre la película documental que muestra el lado íntimo de Fito Páez y confirmó la fecha de estreno.

Netflix presenta una película de Fito Páez.&nbsp;

Netflix presenta una película de Fito Páez. 

A través de un relato íntimo y en primera persona, la película documental muestra al artista revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera, con una honestidad y una cercanía que ninguna producción había logrado antes.

Lee además
Una clásica película, en Netflix. 
Luz, cámara, acción.

Netflix revive una película sobre la vida cotidiana de un adolescente
netflix estrena la segunda parte de la serie cien anos de soledad
Prendé la tele.

Netflix estrena la segunda parte de la serie Cien años de soledad

El punto de partida de la película

La película tiene su punto de partida en un accidente que no sólo obligó a Fito Páez a interrumpir parte de su gira en 2024, sino que lo enfrentó al límite del dolor físico y emocional.

Desde ese momento de pausa forzada, el músico vuelve sobre los vínculos más significativos de su vida, sus éxitos, sus caídas y una reinvención que lleva más de cuatro décadas -y elige, desde un lugar más vulnerable y reflexivo, abrirse como nunca antes lo había hecho.

Otro estreno de Netflix.

Otro estreno de Netflix.

Con material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones íntimas, Fito Páez: el mundo cabe en una canción ofrece una mirada cercana y sin filtros sobre uno de los artistas más importantes de la música en español.

La dirección es de Matías Gueilburt, amigo personal de Fito Páez y realizador de El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe, Los ladrones: el robo del siglo y Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada.

Este estreno amplía la línea de documentales musicales argentinos de Netflix, junto a los recientemente lanzados como Rockstar: DUKI desde el fin del mundo y LALI: La que le gana al tiempo, y previo al próximo estreno sobre Gustavo Cerati.

Temas
Seguí leyendo

Netflix revive una película sobre la vida cotidiana de un adolescente

Netflix estrena la segunda parte de la serie Cien años de soledad

Cuándo estará disponible en Netflix la saga de The Walking Dead

Netflix estrena la serie biográfica de Moria Casán

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Viejas fotos de Iván de Pineda. 
Va de retro.

Las fotos de Iván de Pineda a los 20 años modelando en Vogue

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las clases se dictan todos los lunes de 17.30 a 20.30 en el buffet de la Facultad de Ingeniería de la UNLZ.
Oportunidad.

Brindan clases gratuitas de ajedrez para todos los niveles en la UNLZ