Netflix presentó el tráiler de Fito Páez: el mundo cabe en una canción

Netflix presentó en sociedad el tráiler oficial y el arte principal de Fito Páez: el mundo cabe en una canción, la película documental hecha en Argentina sobre el ídolo del rock argentino . El estreno será globalmente el 3 de septiembre.

A través de un relato íntimo y en primera persona, la película documental muestra al artista revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera, con una honestidad y una cercanía que ninguna producción había logrado antes.

La película tiene su punto de partida en un accidente que no sólo obligó a Fito Páez a interrumpir parte de su gira en 2024, sino que lo enfrentó al límite del dolor físico y emocional.

Desde ese momento de pausa forzada, el músico vuelve sobre los vínculos más significativos de su vida, sus éxitos, sus caídas y una reinvención que lleva más de cuatro décadas -y elige, desde un lugar más vulnerable y reflexivo, abrirse como nunca antes lo había hecho.

Otro estreno de Netflix.

Con material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones íntimas, Fito Páez: el mundo cabe en una canción ofrece una mirada cercana y sin filtros sobre uno de los artistas más importantes de la música en español.

La dirección es de Matías Gueilburt, amigo personal de Fito Páez y realizador de El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe, Los ladrones: el robo del siglo y Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada.

Este estreno amplía la línea de documentales musicales argentinos de Netflix, junto a los recientemente lanzados como Rockstar: DUKI desde el fin del mundo y LALI: La que le gana al tiempo, y previo al próximo estreno sobre Gustavo Cerati.