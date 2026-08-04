martes 04 de agosto de 2026
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4 de agosto de 2026
Lo que vendrá.

Cuándo estará disponible en Netflix la saga de la serie The Walking Dead

La saga completa de la exitosa serie The Walking Dead llegará al catálogo de Netflix luego de un acuerdo millonario con Disney.

Llega una nueva temporada de “The walking dead”.

Llega una nueva temporada de “The walking dead”.

The Walking Dead llegará a Netflix.&nbsp;

The Walking Dead llegará a Netflix. 

Toda la saga de la serie The Walking Dead, que se emite internacionalmente en Disney desde que se lanzó la primera serie en 2010, llegará a Netflix a partir de 2027 luego de un acuerdo de 500 millones de dólares.

Un acuerdo que tienen una vigencia de cinco años, periodo durante el cual tanto la serie original como todas las derivadas, se podrán ver en Netflix y en AMC+, plataforma de la productora AMC, responsable de toda la saga, según informan medios estadounidenses.

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De esta forma, los espectadores de Netflix podrán ver la serie original, The Walking Dead, y todas las derivadas: Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: World Beyond y Tales of The Walking Dead.

The Walking Dead llegará a Netflix en 2027.

The Walking Dead llegará a Netflix en 2027.

Los derechos que compró Netflix

Netflix posee los derechos exclusivos de emisión en los Estados Unidos de la saga desde 2011 y ahora podrán verla sus abonados internacionales de la plataforma.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando ese acceso a más audiencias en todo el mundo y llevar todo el universo de 'The Walking Dead' a Netflix", afirmó la vicepresidenta de licencias de la plataforma, Lori Conkling, en un comunicado de la plataforma.

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