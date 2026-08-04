Se cumplen 9 años del femicidio de Anahí Benítez, el caso que impactó al país

Este 4 de agosto se cumplen nueve años del hallazgo sin vida de Anahi Benítez , la adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina , luego de seis días de búsqueda tras desaparecer al salir de su casa, en Parque Barón .

El femicidio de la joven fue descubierto en medio de un amplio operativo que movilizó a cientos de vecinos, fuerzas de seguridad y voluntarios durante casi una semana. Sin embargo, se confirmó el peor desenlace: la menor había sido secuestrada, abusada sexualmente y asesinada.

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La autopsia determinó que Anahí había sido víctima de abuso sexual y que murió por asfixia. Además, estableció que el crimen se había cometido entre 24 y 48 horas antes del hallazgo del cuerpo.

La investigación avanzó con fuerza sobre Marcelo Villalba luego de que las pericias de ADN confirmaran que había abusado sexualmente de la adolescente. Los investigadores también determinaron que se había apoderado del teléfono celular de la víctima.

Anahí Benítez, la joven asesinada en Lomas en 2017.

El giro en el caso Anahi Benítez

En paralelo, Marcos Bazán, vecino de la Reserva Santa Catalina, fue acusado de haber participado del crimen debido a distintos elementos incorporados durante la investigación, entre ellos el recorrido realizado por perros de rastreo.

En 2020 ambos llegaron a juicio, aunque Villalba fue apartado del debate por presuntos problemas psiquiátricos. En ese proceso, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Bazán como coautor del femicidio.

Sin embargo, a fines de 2021, el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese juicio al considerar que existían serias deficiencias en la valoración de las pruebas y ordenó la realización de un nuevo debate oral. Además, dispuso la libertad de Bazán, quien había permanecido cinco años detenido.

El segundo juicio por el femicidio de Anahi Benítez

El nuevo juicio comenzó en marzo de 2023 y modificó por completo el escenario judicial. La fiscal Mariana Monti solicitó la absolución de Bazán al entender que no existían pruebas suficientes para acreditar su participación en el crimen, cuestionando especialmente la validez del procedimiento realizado con los perros de rastreo.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 absolvió a Bazán y condenó a Marcelo Villalba a prisión perpetua al considerarlo autor del abuso sexual y del homicidio de Anahí.

La absolución de Marcos Bazán en el caso Anahí Benítez, un fallo histórico de 2023.

La condena quedó firme luego de que el Tribunal de Casación rechazara el recurso presentado por la defensa de Villalba. En cuanto a la situación de Bazán, el máximo tribunal provincial advirtió que aún restaba resolver un planteo vinculado a una acusación por presunto encubrimiento, motivo por el cual el expediente continuó su recorrido judicial. Desde entonces, no se registraron nuevas novedades en la causa.

A nueve años del crimen, el nombre de Anahí Benítez continúa siendo un símbolo de la lucha contra la violencia de género y uno de los casos judiciales más impactantes en la historia reciente de Lomas de Zamora.