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9 de junio de 2026
Medida.

Femicidio de Noelia Rivero: dieron de alta al asesino y lo trasladaron a Melchor Romero

Tomás Núñez permanecía internado en el Hospital Gandulfo bajo custodia policial. La Justicia ya había ordenado su derivación tras las pericias.

El femicida de Noelia Rivero está recluido en la unidad psiquiátrica Melchor Romero.

El femicida de Noelia Rivero está recluido en la unidad psiquiátrica Melchor Romero.

Tomás Adrián Núñez, acusado por el femicidio de Noelia Rivero, recibió el alta de las heridas que se había provocado, y ya fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de Melchor Romero, el principal hospital psiquiátrico penitenciario de la provincia de Buenos Aires, tal como había dispuesto la Justicia días atrás.

El acusado permanecía internado en el Hospital Gandulfo desde el crimen ocurrido en Temperley, luego de haber intentado quitarse la vida tras asesinar a su pareja. Durante su estadía estuvo bajo custodia policial y con seguimiento permanente del área de salud mental.

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La decisión de enviarlo a Melchor Romero fue tomada luego de que médicos y peritos determinaran que Núñez “es peligroso para sí y para terceros”. Además, en el expediente consta que el imputado tiene una severa adicción a las drogas.

La investigación reveló además que el acusado tenía antecedentes y denuncias previas por violencia de género. Una expareja ya lo había denunciado anteriormente, mientras que Noelia Rivero había acudido a la Policía meses antes del femicidio luego de que Núñez le sacara el celular y transfiriera dinero desde su cuenta bancaria.

Noelia Rivero
Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.

Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.

Familiares de la víctima señalaron también que la joven había realizado otra denuncia reciente por violencia y que le tenía miedo debido a las actitudes violentas, manipuladoras y hostigadoras de su pareja.

El femicidio de Noelia Rivero

Noelia Rivero fue asesinada el sábado 1 de junio pasado por su novio, Tomás Núñez, quien le aplicó varias puñaladas dentro de una casa ubicada en Lavalle al 1700, en Temperley Oeste.

La Policía fue al lugar tras recibir el llamado de la propia víctima, quien había alertado que su pareja la tenía encerrada. Cuando los uniformados recibieron la autorización y pudieron entrar, ya era tarde: Núñez la había matado. Al ver que el asesino intentó quitarse la vida, inmediatamente lo redujeron, lo detuvieron y lo trasladaron al hospital.

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