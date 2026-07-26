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26 de julio de 2026
Los detalles.

Los vecinos de Lomas de Zamora tendrán descuentos en las termas de Dolores

Federico Otermín y su par Juan Pablo García alcanzaron un acuerdo de cooperación turística y comunitaria. Qué beneficios tendrán los lomenses.

Federico Otermín y Juan Pablo García firmaron un convenio turístico en Dolores.

Federico Otermín y Juan Pablo García firmaron un convenio turístico en Dolores.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, celebró un Convenio de Promoción y Cortesía junto al intendente de Dolores, Juan Pablo García, a través del cual habrá un importante descuento en la entrada al Parque Termal de Dolores para vecinos y vecinas del distrito. El acuerdo promueve una agenda de trabajo conjunto, reciprocidad e integración institucional entre ambas administraciones.

El beneficio alcanza al titular y a su grupo familiar o acompañantes, quienes podrán acceder a la tarifa diferencial acreditando su residencia en el partido de Lomas de Zamora mediante la presentación del DNI al momento del ingreso al complejo.

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"Estamos en Dolores junto con el intendente Juan Pablo García, un amigo y alguien que admiramos muchísimo como parte de esta renovación de dirigentes jóvenes con tanto amor por su pueblo y su comunidad. Firmamos un convenio entre el Municipio de Dolores y el Gobierno de la Comunidad de Lomas para que nuestros vecinos y vecinas puedan hacerse una escapadita a las Termas con un descuento muy importante", destacó Federico Otermín.

Claves del convenio entre Lomas de Zamora y Dolores

Habrá 30% de descuento directo: aplicable sobre la tarifa de acceso al Parque Termal de Dolores para el titular con domicilio en Lomas de Zamora y hasta tres acompañantes (4 integrantes en total).

Cero costo fiscal para ambos Municipios: el acuerdo de reciprocidad fue diseñado de manera eficiente y no implica ninguna erogación presupuestaria ni costo económico para la administración municipal. La gestión técnica y el control del beneficio se realizarán coordinadamente con la Secretaría de Turismo de Dolores.

Reciprocidad e intercambio: establece un marco para la difusión mutua de actividades culturales, turísticas y comunitarias, abriendo la puerta a que futuras iniciativas del Municipio de Lomas de Zamora sean promocionadas en la ciudad de Dolores.

Federico Otermín y Juan Pablo García firmaron un convenio turístico en Dolores.

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