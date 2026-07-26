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26 de julio de 2026
Sobre las tablas.

Ricardo Darín grabó los textos de una obra inspirada en Jorge Luis Borges

Con la participación de Ricardo Darín, “Principio de éxtasis” propone un encuentro de la danza y la música con el universo de Jorge Luis Borges.

Ricardo Darín, en plena grabación.&nbsp;

Ricardo Darín, en plena grabación. 

A partir del 10 de septiembre, el Ballet Estable del Teatro Colón presenta el estreno mundial de "Principio de éxtasis", una nueva creación especialmente comisionada por el Teatro Colón e inspirada en "El Aleph" de Jorge Luis Borges.

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Ricardo Darín y Julio Bocca, en el mismo proyecto

Realizada íntegramente en los talleres del Teatro Colón, dictados por Julio Bocca, “Principio de éxtasis” convierte en danza esa la certeza borgeana de que todo cabe en un punto y que un instante contiene todos los instantes.

Con coreografía, concepción, dirección y vestuario del maestro español Goyo Montero y música original del compositor argentino Gustavo Santaolalla, la producción reúne además música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, escenografía de Eduardo Basualdo y a Mariana Tirantte como diseñadora residente de escenografía y vestuario.

Las funciones en el Teatro Colón serán los días 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre a las 20 horas, y el 13 y 20 de septiembre a las 17 horas.

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