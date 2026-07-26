Ricardo Darín grabó los textos de una obra inspirada en Jorge Luis Borges

Ricardo Darín, en plena grabación.

La obra de teatro “Principio de éxtasis” propone un encuentro entre la danza, la música y la literatura inspirado en el universo de Jorge Luis Borges. En el marco de esa producción, el actor Ricardo Darín grabó los textos recitados de la obra.

A partir del 10 de septiembre, el Ballet Estable del Teatro Colón presenta el estreno mundial de "Principio de éxtasis", una nueva creación especialmente comisionada por el Teatro Colón e inspirada en "El Aleph" de Jorge Luis Borges.

Julio Bocca y Ricardo Darin. Ricardo Darín y Julio Bocca, en el mismo proyecto Realizada íntegramente en los talleres del Teatro Colón, dictados por Julio Bocca, “Principio de éxtasis” convierte en danza esa la certeza borgeana de que todo cabe en un punto y que un instante contiene todos los instantes.

Con coreografía, concepción, dirección y vestuario del maestro español Goyo Montero y música original del compositor argentino Gustavo Santaolalla, la producción reúne además música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, escenografía de Eduardo Basualdo y a Mariana Tirantte como diseñadora residente de escenografía y vestuario.

Las funciones en el Teatro Colón serán los días 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre a las 20 horas, y el 13 y 20 de septiembre a las 17 horas.

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