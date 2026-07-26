Nicolás Domingo, feliz por el gran triunfo de Temperley en Tucumán

Ahí está Temperley , plantando bandera en Tucumán, llevándose una victoria agónica y mirando la punta de cerca en la zona B de la Primera Nacional . El equipo de Nicolás Domingo hizo un planteo inteligente, se sobrepuso a las ausencias de peso y estiró su buena racha a nueve fechas invicto.

El DT exteriorizó su felicidad por el primer triunfo Gasolero en el Jardín de la República y del grupo de jugadores que lidera.

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Otro triunfo en Turdera. Temperley fue efectivo, le ganó a Atlético de Rafaela y sigue de racha

“Feliz porque creo que hicimos algo histórico, porque el fútbol se trata de esto. Es la primera vez que Temperley gana en esta provincia”, se envalentonó Nicolás Domingo en diálogo con LocosxTemperley.

Pero, más allá de ese dato estadístico, expresó que sus sentimientos también tienen que ver con que hay “un gran grupo, un gran trabajo, porque todos los chicos del club han crecido. Nos faltaron dos ausencias muy importantes o tres ( Gabriel Hauche, Adrián Arregui y Valentín Aguiñagalde ), dos por jerarquía, por trayectoria, por la pertenencia del club y otro porque es un jugador que viene jugando todos los fines de semana. Jugó (Nicolás) Ávalos después de mucho tiempo y lo hizo de gran manera, Lucas Richarte, Gero Tomasetti, seguimos en crecimiento, muy feliz por el momento y lo más importantes es cuidarlo y seguir redoblando día a día”.

Temperley dio un paso clave en Tucumán.

Qué los dos nueve, Facundo Krüger y Marcos Echeverría hayan convertido, fue un detalle que subrayó el estratega de Temperley.

“Contento porque hicieron goles los dos nueve, porque creo que por momentos jugamos bien, por momentos nos defendimos, pero las situaciones más claras fueron nuestras. El rival tuvo más insinuaciones, más tenencia, pero no supieron como lastimarnos”, respondió Nicolás Domingo.

Un rival que estará en la pelea

Además, remarcó el carácter de su equipo, que enfrentó a un San Martín de Tucumán que tranquilamente puede ser un rival directo en una instancia de ascenso.

“Este era un partido de futuro playoffs y el equipo sigue en crecimiento. Me pone feliz eso, que Mati Calzón ya tiene una experiencia, que Temperley puede venir y plantarse en cualquier cancha, que en el banco quedaron (Franco) Tirotta, (Francico) Silva, Román Quiroga y ese es el desafío más grande que tengo como entrenador, convencerlos que es posible y lo vienen haciendo muy bien”, sostuvo el exfutbolista de Banfield.