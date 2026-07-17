sábado 18 de julio de 2026
Escribinos
17 de julio de 2026
Otro triunfo en Turdera.

Temperley fue efectivo, le ganó a Atlético de Rafaela y sigue de racha

Con goles de Gabriel Hauche y Fernando Brandán, Temperley venció por 2 a 0 a la "Crema" e hilvanó su octavo partido sin perder en la Primera Nacional.

Temperley se hizo fuerte en su casa y le ganó a Atlético de Rafaela.

Temperley se hizo fuerte en su casa y le ganó a Atlético de Rafaela.

Temperley se hizo fuerte en su casa y le ganó a Atlético de Rafaela.

Temperley se hizo fuerte en su casa y le ganó a Atlético de Rafaela.

Con autoridad, Temperley venció a Atlético de Rafaela

Temperley afronta un buen momento en la Primera Nacional y ahora lo ratificó ante Atlético de Rafaela. Sin sufrimiento y siendo efectivo en ataque, le ganó por 2 a 0 a la Crema y sumó su octavo partido sin conocer la derrota para escalar al tercer puesto de la zona B.

En un partido sin mucho lucimiento y con pocas acciones dentro de las áreas, el equipo de Nicolás Domingo abrió el marcador en el inicio del segundo tiempo y su triunfo nunca corrió peligro, ya que su rival hizo muy poco en ofensiva a lo largo de todo el encuentro.

El gol de Gabriel Hauche a los 6 minutos del complemento aclaró el panorama para el Gasolero después de un primer tiempo muy opaco, con apenas una chance de gol, y le permitió sumar un nuevo triunfo de local: el tercero de los últimos cuatro partidos. Y sobre el final, ya tiempo de descuento, apareció Fernando Brandán para liquidar la historia en el estadio Alfredo Bernager.

Con este triunfo, Temperley llegó a las 34 unidades en la zona B, producto de ocho victorias, 10 empates y apenas 3 derrotas, para afianzarse en zona de Reducido y seguir soñando con el primer puesto, hoy propiedad de Gimnasia de Jujuy.

¡Final del partido: GANÓ TEMPERLEY!

Con goles de Gabriel Hauche y Fernando Brandán, Temperley le ganó por 2 a 0 a Atlético de Rafaela y se afianza en los primeros puestos de la Primera Nacional. Lleva ocho partidos sin perder.

¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!

A los 49 minutos, Fernando Brandán marcó el segundo para Temperley y liquidó la historia en Turdera.

Temperley defiende el resultado sin problema

El equipo de Nicolás Domingo no sufre ante un inexpresivo Atlético de Rafaela, que no da señales de recuperación.

¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!

A los 6 minutos, y cuando no pasaba nada, Temperley armó una gran jugada y Gabriel Hauchue, con una definición de tres dedos contra palo, le puso el moño a una combinación de la que participación Benítez, Díaz y el "Demonio".

¡Arrancó el segundo tiempo!

Temperley y la "Crema" disputan los últimos 45 minutos en el estadio Alfredo Beranger.

¡Final del primer tiempo!

Tras unos pálidos 45 minutos, Temperley y Atlético de Rafaela igualan sin goles en el estadio Alfredo Beranger.

Avisó Temperley a través del juego aéreo

Antes de los 30 minutos, Hauche recibió con espacios y lanzó un preciso centro a la cabeza de Kruger, pero éste no definió bien.

Temperley y Atlético de Rafaela no se sacan diferencias

Sobre los 25 minutos, el Gasolero tiene el protagonismo y domina las acciones, pero no puede lastimar en el área rival. La "Crema", por su parte, no sufre.

¡Arranco el partido!

Temperley y Atlético de Rafaela disputan los primeros 45 minutos por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Formaciones de Temperley y Atlético de Rafaela

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Pedro Souto; Franco Benítez, Franco Díaz, Adrián Arregui, Alejandro Melo; Gabriel Hauche y Facundo Krüger.

Atlético de Rafaela: Mayco Martínez; Ariel González, Nicolás Ramos, Ulises Yegros, Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Juan Capurro, Martiniano Moreno, Mauro Quiroga; Agustín Obando y Lucas Albertengo.

Árbitro: Gonzalo Pereira. Estadio: Alfredo Beranger. TV: LPF Play.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Lionel Messi palpitó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Habló el capitán.

Lionel Messi palpitó la final del Mundial: de la foto con Lamine Yamal al "plantel competitivo" de Argentina