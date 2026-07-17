Temperley fue efectivo, le ganó a Atlético de Rafaela y sigue de racha

Con autoridad, Temperley venció a Atlético de Rafaela

Temperley afronta un buen momento en la Primera Nacional y ahora lo ratificó ante Atlético de Rafaela. Sin sufrimiento y siendo efectivo en ataque, le ganó por 2 a 0 a la Crema y sumó su octavo partido sin conocer la derrota para escalar al tercer puesto de la zona B.

En un partido sin mucho lucimiento y con pocas acciones dentro de las áreas, el equipo de Nicolás Domingo abrió el marcador en el inicio del segundo tiempo y su triunfo nunca corrió peligro, ya que su rival hizo muy poco en ofensiva a lo largo de todo el encuentro.

El gol de Gabriel Hauche a los 6 minutos del complemento aclaró el panorama para el Gasolero después de un primer tiempo muy opaco, con apenas una chance de gol, y le permitió sumar un nuevo triunfo de local: el tercero de los últimos cuatro partidos. Y sobre el final, ya tiempo de descuento, apareció Fernando Brandán para liquidar la historia en el estadio Alfredo Bernager.

Con este triunfo, Temperley llegó a las 34 unidades en la zona B, producto de ocho victorias, 10 empates y apenas 3 derrotas, para afianzarse en zona de Reducido y seguir soñando con el primer puesto, hoy propiedad de Gimnasia de Jujuy.