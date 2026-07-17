Temperley fue efectivo, le ganó a Atlético de Rafaela y sigue de racha

Con autoridad, Temperley venció a Atlético de Rafaela
Temperley afronta un buen momento en la Primera Nacional y ahora lo ratificó ante Atlético de Rafaela. Sin sufrimiento y siendo efectivo en ataque, le ganó por 2 a 0 a la Crema y sumó su octavo partido sin conocer la derrota para escalar al tercer puesto de la zona B.
En un partido sin mucho lucimiento y con pocas acciones dentro de las áreas, el equipo de Nicolás Domingo abrió el marcador en el inicio del segundo tiempo y su triunfo nunca corrió peligro, ya que su rival hizo muy poco en ofensiva a lo largo de todo el encuentro.
El gol de Gabriel Hauche a los 6 minutos del complemento aclaró el panorama para el Gasolero después de un primer tiempo muy opaco, con apenas una chance de gol, y le permitió sumar un nuevo triunfo de local: el tercero de los últimos cuatro partidos. Y sobre el final, ya tiempo de descuento, apareció Fernando Brandán para liquidar la historia en el estadio Alfredo Bernager.
Con este triunfo, Temperley llegó a las 34 unidades en la zona B, producto de ocho victorias, 10 empates y apenas 3 derrotas, para afianzarse en zona de Reducido y seguir soñando con el primer puesto, hoy propiedad de Gimnasia de Jujuy.
¡Final del partido: GANÓ TEMPERLEY!
Con goles de Gabriel Hauche y Fernando Brandán, Temperley le ganó por 2 a 0 a Atlético de Rafaela y se afianza en los primeros puestos de la Primera Nacional. Lleva ocho partidos sin perder.
¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!
A los 49 minutos, Fernando Brandán marcó el segundo para Temperley y liquidó la historia en Turdera.
"Fernando Brandán"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 18, 2026
Por el gol del jugador de Temperley tras una salida desastrosa de Atlético Rafaela. pic.twitter.com/Dl18dchsgF
Temperley defiende el resultado sin problema
El equipo de Nicolás Domingo no sufre ante un inexpresivo Atlético de Rafaela, que no da señales de recuperación.
¡GOOOOOL DE TEMPERLEY!
A los 6 minutos, y cuando no pasaba nada, Temperley armó una gran jugada y Gabriel Hauchue, con una definición de tres dedos contra palo, le puso el moño a una combinación de la que participación Benítez, Díaz y el "Demonio".
"Gabriel Hauche"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 18, 2026
Por el golazo del jugador de Temperley ante Atlético Rafaela. pic.twitter.com/HvYyOps66j
¡Arrancó el segundo tiempo!
Temperley y la "Crema" disputan los últimos 45 minutos en el estadio Alfredo Beranger.
¡Final del primer tiempo!
Tras unos pálidos 45 minutos, Temperley y Atlético de Rafaela igualan sin goles en el estadio Alfredo Beranger.
Avisó Temperley a través del juego aéreo
Antes de los 30 minutos, Hauche recibió con espacios y lanzó un preciso centro a la cabeza de Kruger, pero éste no definió bien.
Temperley y Atlético de Rafaela no se sacan diferencias
Sobre los 25 minutos, el Gasolero tiene el protagonismo y domina las acciones, pero no puede lastimar en el área rival. La "Crema", por su parte, no sufre.
¡Arranco el partido!
Temperley y Atlético de Rafaela disputan los primeros 45 minutos por una nueva fecha de la Primera Nacional.
Formaciones de Temperley y Atlético de Rafaela
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Pedro Souto; Franco Benítez, Franco Díaz, Adrián Arregui, Alejandro Melo; Gabriel Hauche y Facundo Krüger.
Atlético de Rafaela: Mayco Martínez; Ariel González, Nicolás Ramos, Ulises Yegros, Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Juan Capurro, Martiniano Moreno, Mauro Quiroga; Agustín Obando y Lucas Albertengo.
Árbitro: Gonzalo Pereira. Estadio: Alfredo Beranger. TV: LPF Play.