viernes 17 de julio de 2026
Escribinos
17 de julio de 2026
Hay confites.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán en una fecha muy especial para la Selección Argentina

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían elegido la esperada fecha para celebrar su casamiento en un aniversario muy especial para ambos.

Tini y Rodrigo de Paul, en pleno festejo.
Tini y Rodrigo de Paul, en pleno festejo.

Después de varios rumores, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían elegido la esperada fecha para celebrar su casamiento. La misma estaría vinculada a una fecha importante para ambos referida a la Selección Argentina y promete ser la boda del año.

Según la información que difundieron en LAM, en América TV, el evento tendría lugar el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con el cuarto aniversario de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Lee además
Polémica entre Tini y Marín Salwe. 
Es un escándalo.

La mamá de Tini Stoessel habló de la agresión a Martín Salwe
La familia de Lionel Messi lo vivió a la distancia.
Emoción.

La mamá de Lionel Messi tras el logro de Argentina: "Rotos, llorando"
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Dónde sería el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Entre los detalles que trascendieron a la prensa, se supo que el lugar elegido para la boda es el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un salón que fue protagonista en bodas como la de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y de Jorge Lanatta y Elba Marcovecchio.

En principio, la fecha estipulada habría sido el 26 de diciembre, pero finalmente decidieron mover la fecha para coincidir con el evento futbolístico.

Se espera que sea el evento del año por la cantidad de invitados famosos que planean asistir a la boda del jugador y la estrella pop, desde influencers, futbolistas de la Selección Argentina y de clubes internacinales, hasta estrellas de la música.

Temas
Seguí leyendo

La mamá de Tini Stoessel habló de la agresión a Martín Salwe

La mamá de Lionel Messi tras el logro de Argentina: "Rotos, llorando"

El pedido de los hinchas argentinos a Lali antes de la final del Mundial

Joaquín Levinton anticipó que hará una canción para la final del Mundial

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Etiqueta en Temperley. 
Recomendados.

La agenda del finde en Lomas: Etiqueta y mucho rock en vivo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lionel Messi palpitó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.
Habló el capitán.

Lionel Messi palpitó la final del Mundial: de la foto con Lamine Yamal al "plantel competivo" de Argentina