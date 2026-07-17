Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán en una fecha muy especial para la Selección Argentina

Tini y Rodrigo de Paul, en pleno festejo.

Después de varios rumores, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían elegido la esperada fecha para celebrar su casamiento. La misma estaría vinculada a una fecha importante para ambos referida a la Selección Argentina y promete ser la boda del año.

Según la información que difundieron en LAM, en América TV, el evento tendría lugar el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con el cuarto aniversario de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Dónde sería el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul Entre los detalles que trascendieron a la prensa, se supo que el lugar elegido para la boda es el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un salón que fue protagonista en bodas como la de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y de Jorge Lanatta y Elba Marcovecchio.

En principio, la fecha estipulada habría sido el 26 de diciembre, pero finalmente decidieron mover la fecha para coincidir con el evento futbolístico.

Se espera que sea el evento del año por la cantidad de invitados famosos que planean asistir a la boda del jugador y la estrella pop, desde influencers, futbolistas de la Selección Argentina y de clubes internacinales, hasta estrellas de la música.

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