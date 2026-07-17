Villa Fiorito: el video que prueba que era falsa la foto de la bandera inglesa en una casa

Después del triunfo épico de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un vecino de Villa Fiorito sufrió un violento ataque contra su casa , luego de que se viralizara una foto falsa de una bandera de Inglaterra colgada en el frente de la vivienda. Se conoció el video que muestra al responsable.

Todo ocurrió en la calle Recondo al 1100 , entre Pío Baroja y Gabriel Miró . Un usuario subió a redes sociales una imagen de la fachada de una casa con una bandera inglesa, incitando a los demás vecinos a que agredieran la propiedad. La foto fue armada con inteligencia artificial.

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“Pío Baroja y Recondo, patéenle el portón jajajaja” , decía el posteo que no tardó en viralizarse. Lejos de ser una broma inocente, provocó que muchas personas alcoholizadas y eufóricas por los festejos atacaran a piedrazos y botellazos la propiedad, creyendo que el dueño había querido provocarlos con la bandera británica.

Con el correr de las horas se supo la verdad. “Con mi familia deberíamos estar festejando pero un vecino nos cagó el día. Está grabado por las cámaras cómo hoy sacó una foto a mi casa y con inteligencia artificial colocó una bandera inglesa”, expresó Camila Orellana, quien vivía en el lugar atacado por los vecinos.

Fiorito: el video que prueba que era falsa la imagen de una bandera de Inglaterra colgada en el frente de una casa. Se observa que una persona sacó la foto para luego editarla con IA. La vivienda había sido atacada por vecinos. pic.twitter.com/gETWB6sFzk

El video fue presentado como prueba ante la Policía. En las imágenes se observa que una persona tomó una foto del frente de la vivienda el miércoles 15 de julio a las 9:17 de la mañana y luego escapó para editar la imagen con IA.

La foto de la bandera inglesa en Fiorito fue creada con inteligencia artificial.

Además de la acción de esta persona, la cámara de seguridad grabó la totalidad del frente de la casa y se ve claramente que no había ninguna bandera de Inglaterra colgada en el portón.

Camila compartió el video en sus redes sociales y pidió difusión a los vecinos de Lomas de Zamora para aclarar el asunto. “Ya llamamos al 911 y fuimos a realizar una denuncia, les pido por favor que difundan”, expresó.