Fiorito: crearon con IA una falsa bandera inglesa en su casa y casi lo linchan tras el partido

El momento en el que un vecino saca la foto del frente de la casa en Fiorito.

Lo que comenzó como una imagen viral en redes sociales terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para un vecino de Villa Fiorito , que denunció haber sido víctima de una campaña de desinformación con inteligencia artificial que derivó en un ataque contra su casa.

Según relató en un video publicado por la cuenta de instagram "Lolo de Fiorito" , alguien editó una fotografía de su vivienda y le agregó digitalmente una bandera de Inglaterra colgada en el frente, lo que originó la violenta reacción de gente del barrio en el día del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 .

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"Todo el día sufrí agresiones. Después del partido pasaron, me tiraron piedras, botellas y hasta lastimaron a una vecina que salió a defenderme", contó con profunda angustia el hombre en la puerta de su casa, ubicada en Recondo al 1100.

"Lamentablemente la gente que no me conoce, y un poco alcoholizada, me agredió. Estoy pasando un mal momento. Quiero que se sepa la verdad: acá no hay ninguna bandera inglesa", afirmó.

Un vecino de FIorito denunció que una imagen de una bandera inglesa en su casa hecha con inteligencia artificial lo convirtió en blanco de un violento ataque. pic.twitter.com/fwgiHyIE6F — Diario La Unión (@LaUnionDiario) July 16, 2026

La angustia del vecino de Fiorito

El hombre pidió que cese la violencia y que quienes compartieron la imagen falsa tomen conciencia del daño que provocaron. "Que no me vengan a agredir, por favor. Está mi familia acá", reclamó.

Por su parte, la hija de la víctima compartió el video de la cámara de seguridad de su casa, que muestra a su vecino cuando saca la foto con su celular.

"Con mi familia deberíamos estar festejando pero un vecino nos cago el día, está grabado por las cámaras cómo hoy saco una foto a mi casa y con inteligencia artificial colocó una bandera inglesa", expresó la joven en redes sociales, que contó además que la denuncia ya está hecha.