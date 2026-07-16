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16 de julio de 2026
Hay un prófugo.

Llavallol: cayó una banda que robó una fábrica con la ayuda de un "entregador"

El trabajador fue identificado gracias a las cámaras de seguridad. Su padre habría participado del robo manejando el auto de escape. Hay tres detenidos.

La fábrica de Llavallol donde trabajaba el presunto entregador.

La fábrica de Llavallol donde trabajaba el presunto "entregador".

En pocas palabras

  • Empleado detenido: Un trabajador de la blanquería Loussiana fue arrestado por entregar información para un robo millonario.
  • Modus operandi: La banda interceptó y golpeó a un hombre que llevaba la recaudación de varias sucursales.
  • Prófugo: Hay tres detenidos, incluido el padre del empleado, pero un cuarto participante sigue prófugo.
Resumen generado por Thinkindot AI

Un empleado de la blanquería Loussiana de Llavallol fue detenido acusado de ser el "entregador" en el robo cometido en la fábrica el pasado 11 de mayo, cuando una banda delictiva interceptó, golpeó y robó a un hombre que llevaba la recaudación millonaria de distintas sucursales del Conurbano.

La víctima fue atacada en frente de la planta, ubicada en Ramón Pareta, casi Antártida Argentina, y según confirmaron fuentes judiciales a La Unión, junto al sujeto imputado por la presunta entrega, también fueron detenidos su padre y uno de los autores materiales del asalto, mientras que un cuarto participante permanece prófugo.

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De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, dos delincuentes esperaron al empleado antes de que ingresara a la fábrica, lo golpearon y le arrebataron el bolso con la recaudación de las sucursales de Lomas, Banfield, Adrogué y Monte Grande.

La maniobra fue captada por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa que luego abandonaron el auto de escape, que era robado, a pocas cuadras y se subieron a un Peugeot 208.

El detalle que delató a los autores del robo

Al rastrear el Peugeot 208, los investigadores descubrieron que el vehículo le pertenecía al padre de un empleado que desde el inicio era sospechado de ser el entregador. El dato que terminó de sellar la causa: el padre tenía un antecedente por robo en el que había usado exactamente ese mismo auto.

El fiscal Ignacio Torrigino, de la UFI 19 de Lomas de Zamora, ordenó los allanamientos que culminaron con la detención del empleado entregador, su padre y uno de los asaltantes. Los tres quedaron a disposición de la fiscalía.

Indagatoria por el robo

Según informaron fuentes judiciales a este medio, el presunto "entregador" declaró en fiscalía, mientras que su padre se negó a prestar declaración. Por otro lado, se espera la indagatoria del tercer detenido por el millonario robo

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