viernes 03 de julio de 2026
Escribinos
3 de julio de 2026
Fuerte.

Los youtubers argentinos detenidos en Miami: "La peor experiencia de nuestras vidas"

Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Miami, dieron detalles de lo ocurrido durante un partido del Mundial 2026.

Los youtubers argentinos detenidos en Miami dieron su versión.&nbsp;

Los youtubers argentinos detenidos en Miami dieron su versión. 

"Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas. Todavía no puedo creer lo que vivimos", comenzaron afirmando los youtubers detenidos, en un video. "Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos, donde te torturan", agregaron.

Lee además
El reclamo de Flor Peña a Nico Occhiato. 
Clink caja.

Qué cifra millonaria le reclama Flor Peña a Occhiato tras su salida de Luzu
Fueron detenidos durante el Mundial 2026. 
Complicados.

Detuvieron a dos youtubers argentinos durante un partido del Mundial

"Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy, muy conocido", comenzó explicando Pato Perrotta, mientras Beni Mármol asentía durante el directo.

Según relató el creador de contenido, la acreditación les permitía asistir a todos los partidos disputados en Estados Unidos y México como parte del Mundial 2026.

"Ese medio público te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos que se hagan en México y en Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Lo fuimos a ver, filmamos historias desde adentro, todo", aseguró.

Los youtubers argentinos detenidos en Miami.

Los youtubers argentinos detenidos en Miami.

Los youtubers explicaron sus problemas de acreditación

Pato Perrotta agregó que la acreditación incluso los habilitaba para ingresar a la final del torneo, ya que correspondía a un "media partner" de la FIFA.

Según los youtubers, el conflicto comenzó porque la credencial había sido dada de baja sin que ellos fueran notificados. "El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios", explicó Pato Perrotta.

Además, respondió a quienes los acusaron de haber vulnerado los controles de seguridad del estadio. “En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar”, sostuvo el youtuber.

Temas
Seguí leyendo

Qué cifra millonaria le reclama Flor Peña a Occhiato tras su salida de Luzu

Detuvieron a dos youtubers argentinos durante un partido del Mundial

Luzu TV, sin paz: el polémico gesto de novio de Ángela Torres

Ekaterina recibió un costoso regalo y Mauro Icardi fue apuntado por todos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ernestina Pais y su hijo. 
Fuerte.

El enorme gesto del hijo de Ernestina País que conmovió a todos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Tras más de una década de actividad la fábrica de cerveza Gulliver anunció su cierre.
Crisis económica.

Cerró una reconocida fábrica de cerveza artesanal en Lomas