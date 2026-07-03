Los youtubers argentinos detenidos en Miami: "La peor experiencia de nuestras vidas"

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos por la Policía de Estados Unidos el sábado en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026. Ambos recuperaron la libertad y contaron su versión de lo ocurrido.

"Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas. Todavía no puedo creer lo que vivimos", comenzaron afirmando los youtubers detenidos, en un video. "Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos, donde te torturan", agregaron.

"Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy, muy conocido", comenzó explicando Pato Perrotta , mientras Beni Mármol asentía durante el directo.

Según relató el creador de contenido, la acreditación les permitía asistir a todos los partidos disputados en Estados Unidos y México como parte del Mundial 2026.

"Ese medio público te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos que se hagan en México y en Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, habíamos ido a Arabia Saudita-Uruguay. Lo fuimos a ver, filmamos historias desde adentro, todo", aseguró.

Los youtubers argentinos detenidos en Miami.

Los youtubers explicaron sus problemas de acreditación

Pato Perrotta agregó que la acreditación incluso los habilitaba para ingresar a la final del torneo, ya que correspondía a un "media partner" de la FIFA.

Según los youtubers, el conflicto comenzó porque la credencial había sido dada de baja sin que ellos fueran notificados. "El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios", explicó Pato Perrotta.

Además, respondió a quienes los acusaron de haber vulnerado los controles de seguridad del estadio. “En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar”, sostuvo el youtuber.