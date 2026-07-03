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3 de julio de 2026
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Finde en Lomas de Zamora: Connie Ballarini, Inés Estévez y Germán Palacios

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán grandes visitas y la movida local con teatro, humor y música en vivo.

Connie Ballarini, en Lomas de Zamora.&nbsp;

Connie Ballarini, en Lomas de Zamora. 

Los espacios de Lomas de Zamora tendrán durante este fin de semana el show de humor de Connie Ballarini, una obra de teatro con Inés Estévez y Germán Palacios, y una función del clásico “Las de Barranco”, entre otras propuestas.

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Mientras que el domingo a las 15 llega el musical "High School Musical 2. On stage" y las 20 el Ballet Folklórico La Patriada presenta el espectáculo “Desde la raíz”, con dirección de Ayelén Cantero y Lucas Echevarría.

La Patriada, en Lomas de Zamora.

La Patriada, en Lomas de Zamora.

Otras propuestas en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, sábado a las 20 irrumpe en escena la comediante Connie Ballarini con su desopilante unipersonal de Stand Up.

En la misma sala, el domingo a las 20 se presenta la obra “El hombre inesperado”, de Yazmina Reza, con dirección y actuaciones de Germán Palacios e Inés Estévez.

“Las de Barranco”, un clásico de la escena argentina de Gregorio de Laferrere, pisa las tablas el sábado a las 20,30 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Ezequiel y La Clave y La Aspen Cumbiera sonarán el vivo a pura cumbia el sábado desde las 23,30 en El Refugio de Banfield, Maipú 380.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonará XMode, con su tributo Depeche Mode, y el sábado será el turno de Marakena.

"Juana de América", una obra de teatro con adaptación y dirección a cargo de Claudia Eichenberg, sale a escena los sábados a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

“Barro”, una obra de Nicolás Blandi con Gabriela Pagés y Federico Meier, se presenta el sábado a las 17,30 en Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 257.

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