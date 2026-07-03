Finde en Lomas de Zamora: Connie Ballarini, Inés Estévez y Germán Palacios

Los espacios de Lomas de Zamora tendrán durante este fin de semana el show de humor de Connie Ballarini, una obra de teatro con Inés Estévez y Germán Palacios , y una función del clásico “Las de Barranco”, entre otras propuestas.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el sábado a las 21 sale a escena la obra “La caja mágica de Budapest”.

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Mientras que el domingo a las 15 llega el musical "High School Musical 2. On stage" y las 20 el Ballet Folklórico La Patriada presenta el espectáculo “Desde la raíz”, con dirección de Ayelén Cantero y Lucas Echevarría.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, sábado a las 20 irrumpe en escena la comediante Connie Ballarini con su desopilante unipersonal de Stand Up.

En la misma sala, el domingo a las 20 se presenta la obra “El hombre inesperado”, de Yazmina Reza, con dirección y actuaciones de Germán Palacios e Inés Estévez.

“Las de Barranco”, un clásico de la escena argentina de Gregorio de Laferrere, pisa las tablas el sábado a las 20,30 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Ezequiel y La Clave y La Aspen Cumbiera sonarán el vivo a pura cumbia el sábado desde las 23,30 en El Refugio de Banfield, Maipú 380.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 sonará XMode, con su tributo Depeche Mode, y el sábado será el turno de Marakena.

"Juana de América", una obra de teatro con adaptación y dirección a cargo de Claudia Eichenberg, sale a escena los sábados a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

“Barro”, una obra de Nicolás Blandi con Gabriela Pagés y Federico Meier, se presenta el sábado a las 17,30 en Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 257.