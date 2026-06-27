El Ballet La Patriada celebra seis años de folklore en Lomas de Zamora

El Ballet La Patriada celebra seis años de trayectoria tras un crecimiento sostenido que lo convirtió en un referente del folklore independiente en Lomas.

El Ballet La Patriada cumple seis años en Lomas de Zamora y lo celebra con una propuesta artística que refleja su crecimiento dentro del folklore independiente. Nació en plena pandemia y logró consolidarse como un espacio de formación y encuentro a través de la danza, que hoy reúne a bailarines de distintas edades.

En diálogo con Diario La Unión , la directora del ballet, Ayelén Cantero , recordó los inicios del proyecto en un contexto marcado por la incertidumbre sanitaria y las primeras interrupciones de la actividad. “Nació en el 2020 junto con la pandemia prácticamente porque iniciamos los ensayos en febrero y a las pocas semanas tuvimos que frenar. Las ganas quedaron ahí aguantándose hasta el momento en el que pudimos volvernos a encontrar y a partir de ese momento no paramos nunca”, señaló.

El proyecto fue impulsado junto a Lucas Echevarría , con quien compartía años de trabajo como coreógrafos en distintos elencos folklóricos. Cantero destacó la elección del nombre y del logo: “Nos reúne en forma de puño haciendo fuerza todos por un mismo objetivo”. La directora también remarcó la influencia del Ballet Llavallol, dirigido por su madre, Cristina Gazzaniga , como una de las bases fundamentales en la formación del proyecto. “Ese fue nuestra raíz… decidimos hacer nuestro elenco pero tiene mucho que ver con ese Ballet Llavallol inicial”, detalló.

El crecimiento del grupo

Actualmente, el ballet está conformado por distintas categorías que integran a niños, jóvenes y adultos: Semillita, Infantil, Juvenil, Mayor y Adultos. También cuenta con talleres para principiantes y espacios de formación en malambo. En ese sentido, Cantero destacó el crecimiento del grupo, “el grupo desde el primer ensayo en 2020 hasta hoy fue creciendo a pasos agigantados, los bailarines se fueron formando, tienen otra conciencia del trabajo artístico, grupal, físico y eso colabora a favor en el crecimiento total del grupo, es el resultado del trabajo incansable que venimos haciendo durante todos estos años”, destacó. Y agregó "se le abren las puertas a todo el que quiera aprender y ser parte de La Patriada, con conocimiento o sin conocimiento".

En los últimos años participó de diversas presentaciones locales y regionales, y recientemente formó parte del espectáculo La Salamanca: Ciclo de Mitos y Leyendas Argentinas, en el Palacio Libertad. El grupo ha sido finalista en reiteradas ocasiones del certamen Pre Cosquín para Nuevos Valores desde 2022: "El sueño mas grande que tenemos y por el que trabajamos mucho es llegar a ganar el precosquin, es nuestro motorcito que nos impulsa todos los años a seguir trabajando".

1 La patriada El Ballet La Patriada reúne a bailarines de distintas edades en sus diversas categorías

Ballet La Patriada presentará "Desde la raíz"

En el marco de su sexto aniversario, el Ballet La Patriada presentará el espectáculo “Desde la Raíz”, una propuesta que reúne a todas sus categorías y busca representar tanto el origen del grupo como su evolución. “La raíz puede ser ese primer elenco… y también esos niños muy pequeños que son la raíz después del árbol hermoso que formamos entre todos”, explicó Cantero.

La función se realizará el domingo 5 de julio a las 20 horas en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, ubicado en Castro 220, con la participación de entre 70 y 80 bailarines en escena. "Lomas de Zamora es nuestra casa, es donde nació La Patriada", subrayó.