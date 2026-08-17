Banfield festeja hoy sus 153 años: música, gastronomía y stands

Una fecha de encuentro para los vecinos de Banfield.

Por cuarto año consecutivo, Banfield celebra su aniversario con un gran evento en la calle Maipú . Este lunes, de 12 a 19, los vecinos y familias disfrutarán de shows de música, actividades culturales, exposiciones y puestos gastronómicos por los 153 años de la localidad.

Banfield Celebra en Comunidad es el nombre del encuentro organizado por el Municipio de Lomas junto a la Cámara de Comercio para este feriado. Sobre Maipú, desde Pueyrredón hasta Arenales, van a armar una muestra comercial, cultural, industrial, deportiva e institucional.

"En Maipú, entre Pueyrredón y Viamonte, habrá stands a cargo de clubes, escuelas, la Sala Cestoni, Fiat, Expo Comics y diferentes juegos y sorpresas para los chicos. Mientras que la cuadra de Maipú, entre Viamonte y Arenales, estará dedicada a los espacios artísticos y culturales de la ciudad", detallaron desde la Cámara de Comercio de Banfield .

Sobre Viamonte, entre Maipú y Cochabamba, habrá exposiciones a cargo de múltiples comercios de la zona. Y en Viamonte, desde Maipú a Talcahuano, los vecinos disfrutarán de 26 locales gastronómicos que ofrecerán todo tipo de comidas y bebidas.

Propuestas gastronómicas en el festejo de Banfield.

No faltará la música en Banfield

En esta edición de Banfield Celebra en Comunidad habrá dos escenarios con números musicales gratuitos. En el de Maipú y Arenales se presentarán Soronautas (grupo musical infantil de astronautas del sonido), La Guarandinga (una banda que combina cumbia con ritmos latinos y caribeños) y La Bichonada (ensamble de improvisación con señas).

También montarán un escenario sobre Viamonte y Talcahuano con shows en vivo de Mr. Lynch (rock), Ojos de Venado (rock), Carbón (rock y metal alternativo) y un DJ set de Iván Ragusi.

Teatro centenario sobre Maipú, en Banfield

La Sociedad Italiana de Banfield celebra los 100 años de su teatro, la sala ubicada en Maipú 380, fue inaugurada en agosto de 1926 y se convirtió con el paso del tiempo en una de las construcciones históricas que todavía forman parte del patrimonio cultural del distrito.

Para celebrar el centenario de la inauguración, la Sociedad Italiana prepara una función especial el viernes 21 de agosto, a las 20.30, con la presentación de La Bohème en un acto.