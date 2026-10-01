Horror en Banfield: encontraron a una pareja de jubilados en estado de abandono junto a animales muertos

Una pareja de adultos mayores fue encontrada este jueves por la mañana en una situación de extrema vulnerabilidad dentro de una vivienda de Banfield , donde además convivía con numerosos animales muertos, en estado de putrefacción, y otros en condiciones de abandono.

Fuentes policiales confiaron a La Unión que el episodio se conoció luego de un llamado al 911 por una emergencia de salud. Sin embargo, una vez que los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora se presentaron en el lugar, ubicado sobre Formosa al 200, se encontraron con una terrible escena.

Conmoción. Grave denuncia por maltrato animal en Escalada: mató a un perro con un rifle

Cuando trataban de ayudar a la mujer que los atendió, descubrieron que en las diferentes habitaciones había cadaveres de felinos en avanzado estado de putrefacción. Incluso se puede ver en las imagenes aportadas a este medio, que uno de ellos estaba en la cama matrimonial.

Según informaron, los dos adultos mayores se encontrarían en una situación de abandono y atravesarían distintos problemas de salud. La preocupación también se extendió a los animales que permanecen dentro de la vivienda.

Una pareja de jubilados fue encontrada en una situación de extrema vulnerabilidad en Banfield, donde convivía con numerosos animales muertos, en estado de putrefacción y otros en condiciones de abandono. pic.twitter.com/3vdrlgFUyN — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 1, 2026

Entre los gatos muertos habría ejemplares en avanzado estado de descomposición, mientras que otros animales fueron encontrados con signos de desnutrición.

Esperan rescatar a los animales en estado de abandono

Ante la gravedad de la situación, ahora se espera una orden judicial que permita realizar un allanamiento de urgencia en el domicilio y retirar a los animales que todavía permanecen con vida.

Según se pudo saber, serían 15 los gatos que necesitan ser rescatados y trasladados para recibir atención y quedar bajo tránsito, ya que en el segundo ingreso al domicilio, encontraron 10 más encerrados en otra habitación.

Intervinieron las oficiales del Comando de Patrullas Tamara Leguizamón y Ailin Noguera. Posteriormente llegaron agentes de la Subsecretaría de Personas Mayores y Zoonosis.

La intervención busca preservar tanto la integridad de los adultos mayores como la de los animales, mientras se determina la situación sanitaria y las condiciones en las que se encontraba la vivienda.

Actualmente requieron la intervención judicial urgente para poder allanar y rescatar a los animales para solicitarles tránsito y adoptantes.