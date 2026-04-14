Grave denuncia por maltrato animal en Remedios de Escalada: mató a un perro con un rifle

El perro, gravemente herido en la veterinaria. Murió poco después.

Un hombre de 73 años fue denunciado por un terrible caso de maltrato animal en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Aseguran que asesinó a un perro disparándole con un rifle. La Policía le incautó el arma, pero no quedó detenido.

El hecho ocurrió el domingo 5 de abril en el cruce de las calles Quirno Costa y Rauch. Poco después de las 11 de la mañana, los vecinos escucharon disparos de arma de fuego. Cuando salieron, vieron agonizando a "Quirno", un perrito callejero muy conocido en el barrio.

De inmediato lo llevaron a una veterinaria de la zona. El perro tenía ocho balines en la cabeza y golpes en todo el cuerpo. Según contaron los vecinos, lo habían atropellado, lo golpearon salvajemente y le dispararon al menos ocho veces. Lamentablemente no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Maltrato animal en Lanús: el autor disparó con un rifle rifle Rifle incautado al agresor durante el allanamiento en Remedios de Escalada. Los vecinos radicaron la denuncia y revisaron las cámaras de seguridad de la zona. Así consiguieron evidencia que incriminaba a un hombre del barrio, identificado como L.A.F., de 73 años, quien quedó filmado cuando le disparaba al perro. Además, los denunciantes aseguraron que le pegó varias veces con un palo para rematarlo y que intentó asfixiarlo poniendo una bolsa en su cabeza.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 4ª de Lanús realizaron un allanamiento en la casa del acusado, sobre la calle Coronel Rauch al 3500. En el procedimiento, encontraron un rifle de aire comprimido y la ropa que el hombre utilizó al momento del hecho. Los policías se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 de Lanús-Avellaneda. La fiscal a cargo ordenó notificar al hombre de la causa por infracción a la Ley 14.346 (maltrato animal). Sin embargo, el imputado no quedó detenido. quirno El asesinato quedó filmado por una cámara de seguridad.

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