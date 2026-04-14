martes 14 de abril de 2026
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14 de abril de 2026
Conmoción.

Grave denuncia por maltrato animal en Remedios de Escalada: mató a un perro con un rifle

Quedó filmado cuando asesinaba al animal. La Policía de Lanús allanó su casa en Remedios de Escalada y le incautó el arma, pero no fue detenido.

El perro, gravemente herido en la veterinaria. Murió poco después.

El perro, gravemente herido en la veterinaria. Murió poco después.

El hecho ocurrió el domingo 5 de abril en el cruce de las calles Quirno Costa y Rauch. Poco después de las 11 de la mañana, los vecinos escucharon disparos de arma de fuego. Cuando salieron, vieron agonizando a "Quirno", un perrito callejero muy conocido en el barrio.

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De inmediato lo llevaron a una veterinaria de la zona. El perro tenía ocho balines en la cabeza y golpes en todo el cuerpo. Según contaron los vecinos, lo habían atropellado, lo golpearon salvajemente y le dispararon al menos ocho veces. Lamentablemente no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Maltrato animal en Lanús: el autor disparó con un rifle

rifle
Rifle incautado al agresor durante el allanamiento en Remedios de Escalada.

Rifle incautado al agresor durante el allanamiento en Remedios de Escalada.

Los vecinos radicaron la denuncia y revisaron las cámaras de seguridad de la zona. Así consiguieron evidencia que incriminaba a un hombre del barrio, identificado como L.A.F., de 73 años, quien quedó filmado cuando le disparaba al perro. Además, los denunciantes aseguraron que le pegó varias veces con un palo para rematarlo y que intentó asfixiarlo poniendo una bolsa en su cabeza.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 4ª de Lanús realizaron un allanamiento en la casa del acusado, sobre la calle Coronel Rauch al 3500. En el procedimiento, encontraron un rifle de aire comprimido y la ropa que el hombre utilizó al momento del hecho.

Los policías se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 de Lanús-Avellaneda. La fiscal a cargo ordenó notificar al hombre de la causa por infracción a la Ley 14.346 (maltrato animal). Sin embargo, el imputado no quedó detenido.

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El asesinato qued&oacute; filmado por una c&aacute;mara de seguridad.

El asesinato quedó filmado por una cámara de seguridad.

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