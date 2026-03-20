Atacaron en patota a un joven de Lomas de Zamora que salía de la escuela en Remedios de Escalada

Un joven vecino de Lomas de Zamora de 16 años fue agredido en patota por dos hermanos que le robaron la mochila momentos después de salir de la escuela, en Remedios de Escalada . Un video de una cámara de seguridad muestra el violento hecho.

En diálogo con La Unión , la madre de la víctima contó que los agresores son dos hermanos de 15 y 18 años que aprovecharon para atacar a su hijo cuando este había acompañado a la novia hasta su casa.

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"Por lo que él me cuenta (su hijo), los pibes ya le tenían bronca, pero él no les dice nada, porque iba casi todos dias a dejar a la novia, pero ese día seguro que estaban re drogados", expresó Belén, que comentó que todavía no hizo la denuncia, pero que pronto recurrirá a la Justicia.

Según contó a este medio, el adolescente tuvo que correr al menos tres cuadras para evadir a sus agresores. Sin embargo, no pudo evitar que le sacaran la mochila. "Le robaron las cosas de la mochila y solo le dejaron la carpeta. La tiraron y justo la agarró otro compañero de mi hijo", explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2035045069598736569&partner=&hide_thread=false Un joven vecino de Lomas de Zamora de 16 años fue agredido en patota por dos hermanos que le robaron la mochila en Remedios de Escalada, momentos después de salir de la escuela. pic.twitter.com/dBeFIrn6PF — Diario La Unión (@LaUnionDiario) March 20, 2026

El video del ataque en patota

En las imágenes del hecho se observa que la víctima primero se despide de su novia, mientras es observado de cerca por uno de los acusados, que parece esperar el momento justo para atacarlo.

Cuando el adolescente regresaba a su casa en su bicicleta, trata de evitar la confrontación, aunque es en vano. Cómo si fuera planeado previamente, uno de los agresores se cruza en su camino, y en simultaneo, el otro trata de rodearlo por detrás para tomarlo por sorpresa y no dejarlo escapar.

Todo ocurrió el jueves pasado a las 18.10, sobre la calle Juan Ruíz de Ocaña, entre Hernándarias y Colón, ante la presencia de varios testigos. Aparententemente, no sería la primera vez que los acusados protagonizan un episodio similar.