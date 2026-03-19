Brutal agresión a un vendedor ambulante golpeado y atropellado en Temperley: "Tiene múltiples fracturas"

La familia de un vendedor ambulante de 24 años que habría sido atacado a golpes y atropellado por un auto en el centro de Temperley , reclama justicia por el hecho ocurrido el martes pasado, y que los agresores sean detenidos.

"Esto que pasó para nosotros es una desgracia, con suerte hoy lo tengo a mi hermano para que me pueda contar lo que pasó", expresó Ivana , la hermana de la víctima, que en diálogo con La Unión . explicó que "tiene múltiples fracturas en tibia y peroné ".

"A veces a los vendedores ambulantes los miran con otros ojos, pero ellos tienen familia y son seres humanos”, lamentó la joven sobre la mirada que tienen algunas personas con la gente dedicada a la venta callejera. Las personas que lo lastimaron, huyeron sin ningún tipo de humanidad.

El damnificado permanece internado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora . A raíz de las heridas, deberá ser sometido a una compleja intervención quirúrgica que se podría demorar, debido al costo de las prótesis necesarias.

FotoJet - 2026-03-19T144534.763 El vendedor ambulante agredido en Temperley.

Vendedor ambulante atropellado en Temperley

Según contó la hermana del vendedor ambulante a este medio, el hecho ocurrió el martes pasado, "entre las 14.20 y 14:40", en la intersección de la avenida Almirante Brown y Eva Perón (ex Pasco), cuando el joven vendía bolsitas de golosinas en el semáforo.

"Él estaba vendiendo gomitas, y cuando el semáforo estaba en rojo, le puso la bolsita de golosinas en el camión de un sodero, sin escuchar que le había dicho que no lo ponga, porque estaba lloviendo", precisó Ivana sobre el origen del conflicto.

"Al regresar a buscar la mercadería, el sodero se bajó, le pegó una piña y lo tiró en el otro carril y ahí otro auto que arrancó con el semáforo en verde le pisó la pierna", relató la joven. "El hombre que le pegó también le robó parte de la mercadería y se fue riendo con otro", agregó.

Ahora los familiares del damnificado piden testigos e imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables del ataque. Para aquellos que puedan aportar su testimonio, está disponible el siguiente número: 11 2747-3110.