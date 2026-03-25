El Rotary Club Lomas Este anunció el regreso de la colecta de cabello para la confección de pelucas

Será la tercera campaña que hace el Rotary Club Lomas Este con la Facultad de Ciencias Económicas.

Una vez más, el Rotary Club Lomas Este se une a la ONG Doná Cabello Argentina para juntar mechones de pelo que serán entregados especialmente para la confección de pelucas que luego usarán los pacientes oncológicos de forma gratuita. La jornada será en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora.

Andrea Festenese es una de las peluqueras solidarias de Lomas que estará presente en la próxima colecta del lunes 6 de abril de 10 a 13 en el hall central de la facultad. "Traés tu mechoncito de 25 centímetros de largo o yo personalmente te corto el mechón de pelo. Sumate que es por una buena causa", adelantó la profesional que tiene su propio local en Temperley.

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Los que se sumen pueden ir a la facultad ubicada en Camino de Cintura y la Avenida Juan XXIII, Lomas, para que alguno de los profesionales convocados a la jornada hagan el corte de pelo correspondiente o también se puede ir con el mechón ya cortado siempre y cuando cuente con la medida que pide la ONG de Baradero que se encarga de juntar esos mechones para pacientes con cáncer o con alopecia y no tienen el dinero para comprar una peluca.

La tarea se hace en conjunto entre la facultad que aporta el espacio, los peluqueros que se suman a la tarea solidaria y el Rotary que se encarga de llevar todo lo recaudado a la ONG Doná Cabello Argentina que se dedica a esa labor de forma totalmente gratuita.

Cómo sumarse a la colecta que encara el Rotary Club Lomas Este

Los que quieran ser parte de esta acción 100% solidaria deben ir directamente a la Universidad Nacional de Lomas. La medida del mechón debe ser de 25 centímetros como aclaró la peluquera de Temperley y puede ser de cualquier color. Andrea Sarubbi, socia del Rotary Club Lomas Este, comentó: "Lo único que se pide como requisito es que el pelo esté sano y puede ser cabello con canas, fantasía, natural o teñido".

Las pelucas que confecciona la ONG y que luego entrega a las personas que lo requieran son gratuitas y la dinámica comprende que una vez usada sea devuelta para que la pueda usar otro paciente.

"Estamos muy felices porque el proyecto se agranda cada año, llevamos pelucas, turbantes y además contamos con puntos de recepción de mechones en Café Dalí, en un local de Lanús y en cada salón de nuestras peluqueras solidarias", contó la socia del Rotoray, quien pidió que ante cualquier duda hay que comunicarse a través de las redes en @rotarylomaseste

Mirá el video de la peluquera solidaria