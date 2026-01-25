El Rotary Club Lomas Este convoca a la comunidad a armar porta colilleros de cigarrillos

Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente es que una vez más el Rotary Club Lomas Este convoca a la comunidad a pasar una tarde armando porta colilleros para limpiar la vía pública y erradicar la contaminación ambiental.

Desde el club rotario recalcaron que constantemente están en la búsqueda de campañas y que los vecinos muchas veces son quienes les hacen llegar distintas ideas: "La gente nos acerca inquietudes y a partir de ahí surgen ideas. Y, la gran cantidad de colillas en plazas, en las puertas de instituciones ya sea un hospital, un instituto de estudios de salud están presentes porque como no se puede fumar en lugares cerrados salen a la calle y quedan allí tiradas", expresó la socia Andrea Sarubbi .

Por eso, pensaron en conjunto que se podía hacer para que esas colillas no queden en la vía publica y crearon un prototipo que llamaron porta colillas. "Conseguimos que una empresa de sanitarios nos donen caños de PVC para confeccionar los porta colillas que se pueden poner en distintos lugares", contó la rotaria.

Para que se puedan armar muchos porta colilleros, desde el Rotary lanzaron por primera vez una convocatoria para este viernes a las 18 en pleno centro de Lomas con el objetivo de unir a los vecinos en esta propuesta pensada para limpiar de colillas la vía pública.

"Para el Rotary es fundamental el contacto permanente con la comunidad porque se crean redes y así fue que pudimos concretar la donación para el armado de los porta colilleros. Por eso, pensamos en que se unan a ayudarnos y concretar la campaña en conjunto por el bien de todos", dijo Sarubbi.

Los que se sumen este viernes van a participar del armado de colilleros que es una acción simple, pero con mucho impacto porque es lo que permitirá cambiar hábitos, generar conciencia y unirse en comunidad.

"No hace falta experiencia previa, solo ganas de sumar, de poner manos a la obra y de compartir la tarde con otras personas que creen que el cambio empieza cuando nos involucramos", destacaron respecto a la convocatoria que es para todo el público, pero sobre todo apuntan a quienes estén interesados en el proyecto, en el cuidado del medio ambiente y de la salud.

Para informes e inscripción hay que enviar un mensaje de WhatsApp al: 1127099021

La contaminación de las colillas de cigarrillo

Aparte de ensuciar, tapar desagües, cada colilla del cigarrillo es muy contaminante y tarda 25 años en degradarse. Contiene diversos tóxicos que son todos los residuos del cigarrillo. Tomar conciencia es fundamental y a eso apuntan desde el Rotary.

"El impacto que produce en el medio ambiente y en la salud es dañino porque si bien hay filtros, hay que tener en cuenta que esto va a contaminar las aguas porque es complicado el separado de los metales pesados. En esto es que nos respaldamos para crear esta opción que no elimina por completo el daño, pero al menos es un primer paso", aseguró Sarubbi.

La idea es poder colocar estos porta colilleros en distintas instituciones una vez terminada la confección de cada uno de ellos. "Por el momento apuntamos a espacios cerrados porque en plazas o lugares al aire libre puede haber vandalización", expresó la encargada de la campaña.

Para concluir, desde el Rotary Club Lomas Este destacaron que poder presentar este proyecto es sumamente importante para que la gente se sume y apoye cada una de las campañas que propone. "Siempre se necesitan más manos voluntarias para que nos ayuden a transformamos como decimos nosotros y así seguir avanzando en cada oportunidad o alternativa dedicada a mejorar en comunidad", finalizó Sarubbi.

La campaña en las redes