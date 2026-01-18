Rotary Club Lomas Este impulsa una colecta por los incendios en la Patagonia

El fuego no da tregua en la Patagonia. Desde Lomas, a través e los rotarios, aportarán dinero para la causa.

El Rotary Club Lomas Este lanzó una colecta de fondos para colaborar con los voluntarios que se encuentran combatiendo los incendios ocurridos en la Patagonia Argentina. A través A través de esta iniciativa solidaria, la entidad busca reunir aportes económicos que serán destinados a asistir a las comunidades afectadas y a quienes trabajan en el frente del fuego.

Gabriel Fresno , integrante del Rotary Club Lomas Este , dialogó con el Diario La Unión y explicó que desde el Distrito 4905 de Rotary (al cual pertenecen geográficamente) se encuentran trabajando mancomunadamente y en red con el Distrito 4921 (clubes rotarios ubicados en la Patagonia) para difundir una colecta solidaria que tiene como objetivo asistir a las comunidades afectadas por los incendios .

“La colecta surge como una necesidad proveniente de la Patagonia. Cuando hay una emergencia nacional o una catástrofe, Rotary trabaja en conjunto entre los seis distritos que existen en el país para fortalecer el servicio y la ayuda ”, explicó Gabriel sobre cómo se originó la colecta de fondos.

De esta manera, Rotary Club Lomas Este puso a disposición un alias para que todos los lomenses puedan colaborar con el monto que cada uno desee. Los vecinos de Lomas que quieran aportar a la causa deben hacerlo al siguiente alias: rotary.lomaseste.mp (a nombre de Rotary Club Lomas Este Asociación Civil).

“Hay tres clubes rotarios que están trabajando en estos momentos en los incendios de El Bolsón, Epuyén y El Hoyo. Ellos saben, de primera mano, cuáles son las mayores necesidades: elegimos hacer la colecta de dinero porque es más simple transferir plata que comprar elementos y enviarlos”, indicó Fresno.

1200x675_cmsv2_5c2d6987-534a-599c-aee2-304d52fc8088-9610724 El Rotary Club Lomas Este se unió a la causa Patagonia y lanzó una colecta para ayudar a los damnificados.

Para finalizar, Gabriel aclaró que todo el dinero que se junte será transferido a los rotarios de la Patagonia para que sean ellos los que se encarguen de comprar y entregar, en mano, los insumos necesarios para combatir los incendios. “Las necesidades cambian minuto a minuto. Con lo que se fue recaudando ya se adquirieron generadores eléctricos portátiles, motosierras y un equipo de comunicación para que los lugareños puedan estar comunicados. Ojalá juntemos más dinero para seguir colaborando con la causa”, cerró.