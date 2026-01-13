Vocación y compromiso en Lomas: la historia de Marcelo Petillo en Defensa Civil

Con casi tres décadas de servicio, Marcelo Petillo es uno de los integrantes más antiguos de Defensa Civil en Lomas . Su llegada fue inesperada, pero el compromiso y la vocación lo llevaron a ser clave en tareas de protección y asistencia a los vecinos ante emergencias y situaciones críticas.

Su inclusión a Defensa Civil de Lomas se dio de imprevisto. “Yo trabajaba con la concejal Susana Garay y el entonces intendente Juan Bruno Tavano nos manifestó la idea de pasar a Defensa Civil. Empecé sin mucho conocimiento, pero ya son 28 años de labor en este organismo público”, reveló.

A raíz de su labor, Petillo debió vivenciar situaciones poco agradables como accidentes en la vía pública o suicidios. “Es lo feo de nuestro trabajo, pero queda seguir para velar por la integridad de los lomenses ”, expresó quien es parte de un equipo de aproximadamente 60 personas que se encargan de la protección y la asistencia a la población ante emergencias y desastres, ya sean naturales o provocados por el ser humano.

Al ser consultado sobre la experiencia más memorable en estas casi tres décadas, Marcelo recordó las inundaciones que sufrió Lomas en 2010: “Con distintos compañeros estuvimos conviviendo con muchos evacuados cerca de diez días en el barrio Nueva Esperanza. Fue emocionante sentir tan profundamente la vocación de servicio”.

“Gracias al Municipio, la calidad de vida de los vecinos cambió para bien y ojalá que siga mejorando. Se nota una inversión en el distrito y eso es muy positivo para poder trabajar con comodidad”, admitió el empleado de Defensa Civil.

“Este trabajo es gratificante. Se ayuda mucho al prójimo de forma directa e indirecta, y las personas nos agradecen a diario brindándonos su cariño. A quienes quieren incursionar en Defensa Civil, les recomiendo que lo hagan porque no se van a arrepentir”, señaló, con convencimiento.

Defensa Civil nació en Argentina a raíz del terremoto ocurrido en San Juan, en 1977. Con el paso del tiempo, fue consolidándose en distintos puntos del país: en Lomas funciona actualmente en la calle Hipólito Yrigoyen 8333 (en el mismo edificio del Centro de Seguridad del Municipio) y es dirigido por los directores Cristian Green, Gabriela Bravetti y Luis Cartazzo.