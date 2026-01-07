Lomas: enseñan a manipular alimentos de forma segura y profesional

Una correcta manipulación de los alimentos permite evitar la contaminación , prevenir enfermedades y brindar un servicio profesional . Desde el Municipio dictarán un nuevo curso gratuito para vecinos y emprendedores de Lomas de Zamora .

La capacitación se llevará a cabo los lunes 12 y 19 de enero, a las 10, en el espacio ubicado sobre la Avenida Juan XXIII 578 en Parque Barón . "Es un curso para todos aquellos que trabajan en industrias , emprendimientos y comercios donde hay contacto con alimentos elaborados o materias primas alimentarias. Promover prácticas de higiene, conservación y seguridad alimentaria no solo mejora la calidad de lo que consumimos, sino que también abre puertas a oportunidades laborales más conscientes y sostenibles", señalaron desde el Imptce.

Ya hay más de 100 adheridos. "Hecho en Lomas", un programa para potenciar a los emprendedores

En la primera jornada abordarán temas como la calidad e inocuidad alimentaria , legislación alimentaria , estructura edilicia de los establecimientos, temperaturas adecuadas de cocción y conservación , enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) y rutas comunes de contaminación cruzada .

Mientras que en la segunda clase hablarán sobre microorganismos , causas de contaminación de los alimentos , qué entendemos por rótulo y qué información debe tener, transporte de sustancias alimenticias y condiciones generales de las Unidades de Transporte de Alimentos (UTA) , entre otras.

El objetivo es generar cambios efectivos en las conductas, costumbres y prácticas tanto en la elaboración como en el consumo. Para sumarse a la capacitación, los vecinos tienen que llenar este formulario y, una vez que terminen el curso, recibirán una credencial con validez nacional emitida por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Acompañamiento a emprendedores de Lomas de Zamora

En la ciudad hay varias iniciativas para acompañar a los emprendedores. A través del programa "Hecho en Lomas", el Municipio brinda consultorías gratuitas para mejorar la producción y acceso a campañas de difusión y comercialización. Los interesados en adherirse tienen que llenar este formulario con sus datos.

El año pasado también su puso en marcha la Escuela de Emprendedores, que tuvo 18 capacitaciones gratuitas sobre uso de redes sociales, marketing digital, estrategias comerciales y plan de negocios. Además, se entregaron máquinas, herramientas e insumos con el objetivo de potenciar a más de 40 proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos.