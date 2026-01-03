Más oportunidades en Lomas de Zamora: dieron cursos de oficios para 650 mujeres

Las vecinas de Lomas tuvieron capacitaciones en diferentes especialidades.

Con el objetivo de promover la autonomía y el desarrollo personal de las mujeres, el Municipio dictó cursos de oficios gratuitos para 650 vecinas en distintos barrios de Lomas de Zamora. Mujeres Haciendo Comunidad tuvo capacitaciones en reparación e instalación de aire acondicionado, peluquería, barbería, maquillaje, electricidad domiciliaria, esmaltado de uñas, conservas dulces y saladas, panificados y globología, entre otras.

"Estos talleres no solo brindaron herramientas prácticas sino que también fortalecieron la autogestión y el espíritu emprendedor, que son pilares fundamentales para alcanzar la autonomía económica de las mujeres. Buscamos abrir caminos y generar oportunidades reales para que cada participante pueda emprender, desarrollar su independencia y contribuir activamente a una comunidad más justa e inclusiva para todas", destacaron desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades en relación a la iniciativa en conjunto con el Imptce.

cursos oficios mujeres Una propuesta para alcanzar la autonomía económica. A su vez, junto al Banco Provincia dieron capacitaciones financieras para que emprendedoras tengan acceso a herramientas de inversión, productos y servicios del banco, líneas de microcréditos para mujeres, asesoría comercial y todo lo relacionado a la Cuenta DNI.

Otra de las propuestas destacadas que continuarán este año son las ferias en el Parque Finky con la participación de emprendedoras que se formaron en los cursos sobre marroquinería, conservas, costura y tejido, entre otras especialidades.

Multiplicaron los cursos de oficios en los barrios de Lomas de Zamora A través del programa Capacitate en tu Barrio, un total de 1.000 estudiantes participaron de los 40 cursos de oficios que se llevaron a cabo en 25 instituciones de Albertina, Santa Marta, Fiorito, Budge, Santa Catalina, Parque Barón y Centenario. Durante el año pasado dieron cursos de panificación, pastelería, peluquería, barbería, textil, marroquinería, computación, excel, manicuría, jardinería, huerta, soldadura y aparador de calzado. El Municipio también organizó encuentros para entregar kits de balanzas, delantales y cofias a alumnos de panificación; reglas, telas y agujas para máquinas de coser destinadas al área textil; y delantales, rociadores y cepillos para los alumnos de peluquería y barbería.

Compartí esta nota en redes sociales:







