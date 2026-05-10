lunes 11 de mayo de 2026
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10 de mayo de 2026
Va de retro.

De qué trabajaba Emilia Mernes antes de saltar a la fama con la música

En su Nogoyá natal, Emilia Mernes se ganaba la vida en su emprendimiento familiar y luego se instaló en Buenos Aires para seguir con su carrera.

Emilia Mernes.
Emilia Mernes.

Emilia Mernes es una de las artistas más convocantes y populares de la escena de la música argentina y también llevó sus canciones a varias países. Al margen de lo artístico, también quedó en medio de una polémica por su distanciamiento con Tini Stoessel.

Antes de saltar a la fama, Emilia Mernes se ganaba la vida vendiendo productos de panadería y atendiendo el emprendimiento familiar en la ciudad de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos.

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Emilia Mernes, en la panadería familiar.

Emilia Mernes, en la panadería familiar.

La imagen de aquella etapa volvió a circular en redes sociales a partir de un registro donde se la ve ofreciendo tortitas negras en una feria local.

Esa escena expuso una faceta poco conocida de la popular artista argentina, hoy instalada entre las figuras más convocantes de la música.

Emilia Mernes, de la panadería a la música

Antes de los shows multitudinarios y las giras, la rutina de Emilia Mernes estaba ligada al negocio de su familia. La cantante creció en una familia dedicada a la panificación y participó activamente en esa actividad desde joven.

Entre hornos, mostrador y ferias barriales, sumó experiencia ayudando en distintas tareas del local. Con el paso de los años, dejó Entre Ríos para instalarse en Buenos Aires y apostar de lleno a la música.

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