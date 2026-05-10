Cómo fue la historia de amor de Agustín Aristarán y la mamá de su hija

Agustín Aristarán , también conocido como Soy Rada, y Noelia Cobos comenzaron su romance gracias a Jorge Guinzburg. La pareja atravesó idas y vueltas, tuvieron una hija y finalmente se separaron, mientras que lograron mantener una buena relación y ensamblar sus familias.

A mediados de 2005, Agustín Aristarán y la acróbata se conocieron durante una temporada de verano en Villa Carlos Paz. En una entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS , el humorista recordó su paternidad y el inicio de su relación. “Fui papá, culpa de Jorge Guinzburg . Nos presentó con la mamá en una temporada en Carlos Paz”, explicó con humor.

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De ese cruce nació un noviazgo que, poco tiempo después, se transformó con la llegada de Bianca Aristarán . Soy Rada tenía 22 años cuando se convirtió en padre, junto a Noelia Cobos , y confesó que la noticia del embarazo le generó miedo.

“Yo creo que el miedo de cuando te enterás que vas a ser papá es en cualquier momento de la vida”, contó el actual compañero de Mario Pergolini.

image Agustin Aristaran con su ex y la hija de ambos.

Agustín Aristarán y Noelia Cobos: separación y después

A mediado de 2010, cuando Bianca tenía 4 años, Agustín Aristarán y Noelia Cobos decidieron separarse. “Nos separamos a los cuatro años. Volvimos y nos volvimos a separar”, contó el artista.

Durante una entrevista, Agustín Aristarán destacó que la dinámica actual con su expareja es “maravillosa”. Incluso relató que compartieron vacaciones en Disney, cada uno desde su lugar, pero con la intención de que la familia disfrute de la experiencia. “Nos fuimos de vacaciones a Disney juntos, por ejemplo. Yo de un lado, ellos del otro”, detalló.

El propio artista contó que el marido de la violinista suele visitar su casa y que lograron construir un vínculo de amistad. Además, Fer Metilli, la pareja del humorista, también es parte de esta familia ensamblada.