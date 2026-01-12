Agustín Aristarán llega a Mar del Plata con "Chanta"

“Chanta” sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A lo largo de diferentes etapas de su vida, la obra expone con un tono cínico, mordaz y profundamente irónico las contradicciones del protagonista y de la sociedad argentina.
A través de monólogos agudos y diálogos incisivos, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido, una mirada desencantada sobre la vida y la muerte, y que fue tan buen chanta que terminó convirtiéndose en un emblema de esa argentinidad tan difícil de explicar pero tan fácil de reconocer.
Así será la nueva obra de teatro de Agustín Aristarán
La obra explora la decadencia, la ambición y el oportunismo, convirtiéndose en una sátira sobre el paso del tiempo y el absurdo de las convenciones sociales. Todo contado con un ritmo frenético y cinematográfico, donde el escenario muta a cada instante, transformándose en postales delirantes de cada etapa de su vida.
No hay escenarios estáticos: hay imágenes en movimiento, cambios de juego inesperados, momentos que se deslizan de lo absurdo a lo poético, de lo poético a lo patético.