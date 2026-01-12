Agustín Aristarán llega a Mar del Plata con "Chanta"

Agustín Aristarán en "Chanta".

Agustín Aristarán, más conocido como "Rada", con la dirección de Marcelo Caballero, sale a escena con “Chanta” a partir del 22 de enero en el Teatro Lido de Mar del Plata, con funciones de viernes a domingos, luego del éxito que la obra tuvo en Buenos Aires.

“Chanta” sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A lo largo de diferentes etapas de su vida, la obra expone con un tono cínico, mordaz y profundamente irónico las contradicciones del protagonista y de la sociedad argentina.

A través de monólogos agudos y diálogos incisivos, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido, una mirada desencantada sobre la vida y la muerte, y que fue tan buen chanta que terminó convirtiéndose en un emblema de esa argentinidad tan difícil de explicar pero tan fácil de reconocer.

image Agustín Aristarán en "Chanta". Así será la nueva obra de teatro de Agustín Aristarán La obra explora la decadencia, la ambición y el oportunismo, convirtiéndose en una sátira sobre el paso del tiempo y el absurdo de las convenciones sociales. Todo contado con un ritmo frenético y cinematográfico, donde el escenario muta a cada instante, transformándose en postales delirantes de cada etapa de su vida.

No hay escenarios estáticos: hay imágenes en movimiento, cambios de juego inesperados, momentos que se deslizan de lo absurdo a lo poético, de lo poético a lo patético.

