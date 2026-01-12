lunes 12 de enero de 2026
12 de enero de 2026
Sobre las tablas.

Agustín Aristarán llega a Mar del Plata con "Chanta"

Luego del éxito cosechado en Buenos Aires, Agustín Aristarán, más conocido como "Rada", arriba a Mar del Plata con su nueva puesta en el Teatro Lido.

Agustín Aristarán en "Chanta". 

“Chanta” sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A lo largo de diferentes etapas de su vida, la obra expone con un tono cínico, mordaz y profundamente irónico las contradicciones del protagonista y de la sociedad argentina.

Lamothe y Vicuña protagonizan "Secreto de la montaña" en el teatro
Enigmax, el fenómeno del teatro inmersivo, llega a Mar del Plata

A través de monólogos agudos y diálogos incisivos, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido, una mirada desencantada sobre la vida y la muerte, y que fue tan buen chanta que terminó convirtiéndose en un emblema de esa argentinidad tan difícil de explicar pero tan fácil de reconocer.

Agustín Aristarán en "Chanta".

Así será la nueva obra de teatro de Agustín Aristarán

La obra explora la decadencia, la ambición y el oportunismo, convirtiéndose en una sátira sobre el paso del tiempo y el absurdo de las convenciones sociales. Todo contado con un ritmo frenético y cinematográfico, donde el escenario muta a cada instante, transformándose en postales delirantes de cada etapa de su vida.

No hay escenarios estáticos: hay imágenes en movimiento, cambios de juego inesperados, momentos que se deslizan de lo absurdo a lo poético, de lo poético a lo patético.

